Slovenski paviljon bodo v sklopu predogledov letošnjega bienala odprli danes ob 16. uri. Foto: system317.space/Peter Giodani

S projektom Here We Go Again...System 317 se v slovenskem paviljonu predstavlja Marko Peljhan (1969), obiskovalci pa bodo lahko odgovore na aktualna vprašanja, vezana na ekološko, družbeno in politično stanje planeta iskali v njegovem hipersoničnem plovilu.

Gre za zadnjega izmed projektov Peljhanovega čez dve desetletji raztezajočega se ciklusa del Resolucija, v katerem podaja konkretne fizične in praktično izvedljive rešitve za določene probleme v družbi. Projekt temelji na ideji, da bi vojaško tehnologijo in sisteme uporabili tako, da bi razvil taktično sredstvo za svoja prizadevanja, so zapisali v Moderni galeriji, ki je skupaj z zavodom Projekt Atol v vlogi producenta slovenske predstavitve na bienalu.

58. mednarodni umetnostni bienale z naslovom May You Live in Interesting Times bo vrata za širšo javnost odprl v soboto, ko bodo naznanili tudi letošnje nagrajence. Foto: Wikipedia

Marko Peljhan v Benetke s hipersoničnim plovilom

"V projektu Here We Go Again...System 317 gre za ponovno obujanje hipersonične tehnologije kot orožja množičnega uničevanja, druga plast projekta pa je povezana z vse bolj očitno ekološko krizo planeta. Sicer je ta problematika že dlje časa vseprisotna, a prehaja v končnico. Planet bi moral stopiti skupaj in začeti reševati tovrstne velike in zapletene probleme, kot vidimo, pa gre vse skupaj v drugo smer," je razložil Peljhan.

Plovilo kot "kolonizacijsko, apokaliptično in piratsko orodje"

V središču slovenske postavitve na letošnjem bienalu bo "objekt hipersoničnega plovila za dve osebi", ki predstavlja neke vrste "kolonizacijsko, apokaliptično in piratsko orodje". V njem si bodo obiskovalci lahko v miru prebirali besedila, ki bodo spremljala postavitev, je še dejal umetnik.

Za teoretični del je poskrbela ekipa revije za kritiko in teorijo sodobne umetnosti Šum in pripravila izdajo Šum#11 z naslovom Hypersonic Hyperstitions (Hipersonična izpolnoverja). Postavitev v Arzenalu bo spremljal še katalog, za katerega so besedila prispevali številni priznani avtorji ter poznavalci Peljhanovega dela.