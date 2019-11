Med nagrajenima plakatoma je določena podobnost v motivu. Foto: SNG Drama Ljubljana

Uprizoritev Ivanov je nastala pod okriljem SNG Drama Ljubljana, Pohujšanje v dolini šentflorjanski pa je koprodukcija ljubljanske Drame, Mestnega gledališča ljubljanskega in Cankarjevega doma.

Izmenjava idej na področju nekdanje Jugoslavije

Bienala gledališkega plakata v Varaždinu se sicer udeležuje več deset avtorjev s 50 gledališkimi plakati iz Slovenije, Bosne, s Kosova, iz Srbije in Hrvaške. Prvi bienale je potekal leta 2009 in od tedaj predstavlja priložnost za srečevanje in strokovno izmenjavo mnenj ter dela oblikovalcev na področju gledališča v nekdanji Jugoslaviji, so ob prejemu nagrad hišnih oblikovalcev zapisali v ljubljanski Drami.

Regijska plakatna umetnost stoji ob boku evropski

Ob vsakem bienalu izide tudi katalog, v katerem skušajo organizatorji gledališki plakat razviti v svojevrstno umetniško formo. "Visoka kakovost letošnjih plakatov z vseh območij nekdanje Jugoslavije nakazuje, da je drzen pristop k oblikovanju znotraj gledališča še vedno prisoten tudi pri nas, in gledališke hiše tudi po tej plati uvršča med najbolj prodorne in sodobne ustvarjalce v evropskem prostoru in širše," še dodajajo v Drami.

Najboljši plakati bodo do 10. decembra razstavljeni v veliki koncertni dvorani Hrvaškega narodnega gledališča v Varaždinu. Izbor vseh najboljših plakatov dosedanjih bienalov bo prihodnje leto razstavljen tudi v galeriji Zlati Ajngel v Varaždinu.