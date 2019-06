Aprila 2016 je slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Tomaž Kunstelj organiziral, da se je kipar prvič osebno srečal s papežem. Tedaj mu je tudi sam izročil mapo s skicami in idejno zasnovo portreta. Foto: Reuters

Za druge si želi, da bi jih pod svojo streho vzele različne katedrale po svetu.

Kipe je izdelal s papeževo privolitvijo

Kipar razlaga, da gre za največjo serijo portretov živečega papeža v zgodovini Vatikana. Kipe je izdelal s papeževo privolitvijo, kar si šteje v izjemno čast in ponos, saj je papež Frančišek to doslej vedno zavračal. Ko so mu v rodnem Buenos Airesu v katedrali, kjer je maševal kot nadškof, postavili kip, ga je takoj ukazal odstraniti, je pojasnil Simčič.

Da je nemogoče, da bi mu papež dovolil izdelavo portreta, je Simčiču pojasnil tudi kardinal Franc Rode. Čudež bi se moral zgoditi, da bi v to privolil, je dejal kardinal. "Samo te besede so mi dale misliti, da sem naredil manjši elaborat skic in zapisov v španščini in to poslal kardinalu v Vatikan," je povedal Simčič. Kot je pozneje povedal kardinal, je skice nameraval zavreči, saj se mu jih je zdelo nesmiselno kazati papežu, naposled pa je to storil in v pismu Simčiču sporočil: "Zgodil se je čudež, papež bi želel imeti vaš portret."

Za vsakega umetnika na tem svetu, pa če gremo 500 let nazaj do Michelangela in kasneje do velikega Berninija, je izziv, da bi upodobil svetovno osebnost, ki nosi tako karizmo. To je interes vsakega resnega ustvarjalca. Mik Simčič

Aprila 2016 je slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Tomaž Kunstelj organiziral, da se je kipar prvič osebno srečal s papežem. Tedaj mu je tudi sam izročil mapo s skicami in idejno zasnovo portreta. "Ko so nastali prvi trije ali štirje portreti, je kardinal Rode uredil, da me je papež povabil, in mi izkazal izjemno čast, na svojo jutranjo molitev v hiši, v kateri stanuje," je o obisku pri papežu leta 2017 povedal Simčič.

Izziv: upodobiti osebnost s takšno karizmo

"Za vsakega umetnika na tem svetu, pa če gremo 500 let nazaj do Michelangela in kasneje do velikega Berninija, je izziv, da bi upodobil svetovno osebnost, ki nosi tako karizmo. To je interes vsakega resnega ustvarjalca," je poudaril Simčič, ki bo doprsni marmorni kip danes zvečer ob 19.30 predstavil v ljubljanski stolnici, blagoslovil pa ga bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in ob tem opravil molitev za papeža.

Kip tehta več kot tono

Doprsni kip nadnaravne, trojne velikosti je Simčič ustvaril iz enakega kamna, kot je Michelangelo ustvaril Davida ‒ iz marmorja znamenitih kamnolomov italijanske pokrajine Carrare. Podstavek je narejen iz dvobarvnega hotaveljskega marmorja. Kip tehta več kot tono, zato bo pot iz Ljubljane do Vatikana velik logistični zalogaj.

Kip je po Simčičevih besedah poleg tega, da je izdelan kot pred 500 leti, poseben tudi zato, ker upodablja papeža z roko, naslonjeno na obraz. Po informacijah kardinala Rodeta, ki je vez med Simčičem in papežem, bo ta kip postavil v bližino svojega domovanja sv. Marte za baziliko sv. Petra v zaprtem delu Vatikana, v dvorano, kjer sprejema ljudi.

Sedem neskončnih trenutkov papeža Frančiška

Papeževo mimiko in fizionomijo je poleg dostopnih fotografij in posnetkov preučil skozi druge portrete v bronu, ki jih Simčič imenuje Sedem neskončnih trenutkov papeža Frančiška. Vsak nosi svoje sporočilo, stanje duha ‒ serija je poimenovana po sedmih darovih sv. Duha ‒ in zato tudi želi, da bi jih hranile različne katedrale po svetu ter da bi ti kipi na koncu sestavljali enovit in celovit papežev portret.

Simčič je med drugim avtor skulpture pred Kristalno palačo v BTC-ju, ki upodablja antični mit Ugrabitev Evrope.