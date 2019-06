Namen razstave je ozaveščati o spremembah zaradi prehoda iz fosilne v električno energijo.

Skozi razstavo se lahko sprehodite do sredine oktobra. Foto: Matjaž Krivic

Foto: Matjaž Krivic

Kot so zapisali na Ljubljanskem gradu, zgodba razstave sledi vrednostni verigi tega redkega minerala, od naložb in iskanja v ZDA, rudarjenja v Boliviji, proizvodnje baterij in avtomobilov na Kitajskem, vse do Norveške, majhne naftne države, ki si prizadeva za elektrifikacijo vseh svojih prevoznih sredstev - avtomobilov, avtobusov, letal in ladij. "To je zgodba o tem, kakšno vlogo ima litij pri družbenih spremembah in morda celo pri reševanju našega planeta - a za visoko ceno."

Idealnih rešitev ni

Ker se potreba po zaščiti podnebja krepi, je razvoj čistejše energije v ospredju. Vendar proizvodnja litija, ki je ključna sestavina rešitve, ni brez nevarnosti. Onesnaževanje z litijem predstavlja vedno večji problem, kjerkoli ga kopljejo, v nevarnosti pa so tudi lokalne skupnosti, ki padejo pod popoln nadzor rudarskih podjetij. Ponudba litija ni dovolj hitra, da bi zadostila povpraševanju, znaki zastoja - t.i. učinek ozkega grla, pa so vidni že zdaj, saj kitajske, avstralske in ameriške korporacije kupujejo rudnike litija po vsem svetu, da bi si zagotovile zaloge v prihodnosti.

"Zgodba pripoveduje, kako se prihodnost razkriva pred našimi očmi, in ozavešča o prehodu iz fosilnih goriv na električno napajanje in vseh njegovih čudovitih možnostih. A hkrati je to tudi zgodba o vplivu na geopolitiko in o tem, kako čista energija le ni popolnoma čista," so zapisali organizatorji.

Fotografije bodo na ogled do 13. oktobra.

Foto: Matjaž Krivic

Matjaž Krivic je slovenski fotograf in popotnik, ki od leta 1999 razstavlja v Sloveniji in po svetu. Je prejemnik številnih nagrad, prepoznaven je predvsem po panoramskih fotografijah in fotografijah tematike socialno revnih, a kulturno bogatih predelov sveta. Njegova razstava o litiju je bila pred tem na ogled v Kavarni Slovenskega etnografskega muzeja.