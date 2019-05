To je šele drugi potrjeni portret Leonarda da Vincija v zgodovini.

Neznani umetnik je leta 1517 ali 1518 skiciral Leonarda, pod njim pa so še obrisi glave mladeniča in konjeve noge. Foto: Royal Collection Trust

Martin Clayton, ki ureja grafiko v Kraljevi zbirki, je potrdil, da je skico Leonarda da Vincija ustvaril eden od njegovih asistentov - in to ne dolgo, preden je vsestranski umetnik 2. maja 1519 umrl. "Eleganten, dolg nos, linija brade, ki se diagonalno vzpenja po licu proti ušesu in druge podrobnosti" po Claytonovih besedah močno spominjajo na edini drugi doslej znani portret Leonarda, ki je nastal še v času njegovega življenja (njegov avtor je Francesco Melzi). Clayton torej presoja, da "obstajajo močni indici, da je tudi ta risba portret Leonarda da Vincija".

Skico bodo - v družbi še približno drugih risb iz vladaričine zbirke - med 24. majem in 13. oktobrom postavili na ogled v Kraljičini galeriji v Buckinghamski palači.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanski predsednik Sergio Mattarella sta se udeležila proslave na gradu Clos Luce v Amboisu; v rokah držita vsak svojo skulpturo obličja Leonarda da Vincija. Foto: Reuters

Osrednja proslava v Franciji in ne v Italiji

Francoski in italijanski predsednik, Emmanuel Macron in Sergio Mattarella, sta se danes udeležila slovesnosti v Amboisu, francoskem kraju, kjer je Da Vinci pred pol tisočletja umrl. "To je dostojanstvena gesta, ki pokaže, da imata obe državi ta skupen spomin, to osebnost in kulturo, ki ju povezuje," je visoki obisk za agencijo Reuters komentiral upravnik gradu Jean-Louis Sureau. "Brez dvoma je bil Leonardo da Vinci rojen v Italiji, bil je Firenčan. Onkraj tega pa je imel kariero pod okriljem različnih vplivnih mož. Ta kariera - in njegovo življenje - sta se končala tu, v Franciji."

Galerije in muzeji po vsem svetu, ki so na kakršen koli način povezane z opusom renesančnega umetnika, jubilej obeležujejo s prireditvami in razstavami.

Definicija "renesančnega človeka"

Leonardo danes velja za "ultimativnega" renesančnega genija, saj je v eni osebi združil poslanstva umetnika, znanstvenika in izumitelja. "Niti prej niti pozneje ni bilo nikogar, ki bi zares dosegel tako odličnost na treh tako različnih področjih ustvarjanja," je prepričan Gregory Rubenstein, ki v dražbeni hiši Sotheby's vodi oddelek za Stare mojstre. "Mislim, da je to v srčiki naše fascinacije."

Skica za skrivnostno umetnino, ki je ni nikjer

Prav pri Sothebyju so tudi napovedali, da bodo naslednji mesec v New Yorku razstavili Leonardovo risbo velikih dimenzij, ki je le redko dostopna očem javnosti. Delo Leda in labod je bilo nazadnje razstavljeno leta 2003.

Leonardo je mitološki prizor izrisal leta 1506, torej v obdobju, ko se je ukvarjal z Mona Lizo. Labod na risbi je seveda bog Jupiter, ki je v podobi živali zapeljal Ledo, ženo špartanskega kralja; risba naj bi nastala kot študija za oljno sliko, ki pa očitno nikoli ni bila dokončana. Rubinstein opozarja, da je prav "zelo lepo dodelana in čudovita riba" ključen dokaz o izgubljenem projektu. "Očitno je šlo za resen projekt, ki pa je tudi skrivnosten, saj se ni ohranila nobena dokumentacija o kakem naročilu, kaj šele slika sama."

Predsednika sta na grob v Amboisu položila rože. Foto: Reuters

Jubilej sprožil majhno diplomatsko vojno med Italijo in Francijo

Leonardo da Vinci je pri 64 letih zapustil Italijo in stopil v službo francoskega kralja Franca I. Več svojih najslavnejših umetnin je odnesel s seboj - tudi Sv. Janeza Krstnika in Mona Lizo - ter jih prodal francoskemu vladarju. To je postal temelj dediščine, ki jo danes hranijo v Louvru.

V odštevanju do jubileja je prav Leonardova zapuščina postala kamen spotike.

Podsekretarkana italijanskem ministrstvu za kulturno dediščino Lucia Borgonzoni je novembra za italijanske medije povedala, da bi rada ponovno odprla pogajanja v zvezi z dogovorjeno izposojo umetnin v Francijo, češ da "Francozi pač ne morejo imeti vsega". Tako še zdaj denimo ni povsem jasno, ali bo sloviti Vitruvijec dejansko zapustil Benetke, da bi ga ljudje lahko videli v Louvru.



Na nek način last cele Evrope?

V treh letih, ki so mu bila še dana na francoskih tleh, se je Da Vinci posvečal dokončevanju nekaterih svojih mojstrovin, različnim skicam in znanstvenim študijam. Obenem je sodeloval tudi pri organizaciji razkošnih zabav za francoskega kralja. "Ta univerzalni mož, ki je bil seveda v prvi vrsti Italijan, je obenem tudi simbol evropejske kulture, ki sega onkraj tradicionalnih razmejitev," je prepričana Catherine Simon Marion, delegatinja gradu Clos Luce.