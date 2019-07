Zahida Is a Feminist, 2016. Avtorica: Đejmi Hadrović. Foto: osebni arhiv

V sklopu festivalskega programa bo do nedelje vrsta formalnih in neformalnih dogodkov, med katere sodijo sedem razstav, trije projekti, večerna predavanja, kuriran glasbeni program in Fotopubov pregled portfolijev (Portfolio Review).

V Novo mesto bo festival pripeljal uveljavljene umetnike, kuratorje, urednike, založnike, galeriste in direktorje z mednarodnega umetniškega prizorišča, ki bodo prišli iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Nemčije, Italije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Nizozemske, Velike Britanije, Kitajske ter ZDA.

Fotopub je zrasel na tradiciji tamkajšnjega festivala dokumentarne fotografije. Direktor Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušan Josip Smodej je lani za MMC povedal, da je bil Fotopub "festival reportažne, dokumentarne fotografije, leta 2014 pa so ga z novo, mlado ekipo razširili v festival fotografske umetnosti. To ni nujno fotografija, lani smo denimo razstavili zvočno umetniško instalacijo štirih zvočnikov v prazni sobi."

Shedded, 2018. Foto: Rafal Zajko. Foto: osebni arhiv.

Ekipa, ki je festival znova vzpostavila, je izhajala iz sebe, iz tega, kar so potrebovali kot generacija, mladi umetniki. "Mladi razmišljamo interdisciplinarno, ker živimo v svetu, ki je interdisciplinaren: prepletamo video, 3D, internet itd. Živimo v svetu podob, vizualij, ki jih lahko pregibaš, premešaš, predelaš, preoblikuješ v kipe, instalacije, zvočne slike. Ko smo se odmaknili stran od fotografije, smo odprli polje vseh teh kreativnosti, nepričakovanih položajev, iz katerih lahko umetnik dela izkušnje, instalacije, performanse," je povedal Fotopubov izvršni direktor Tadej Vindiš.

Dva navidezno nepovezana dogodka iz leta 1999

Festival bo na Osnovni šoli Grm odprla razstava 1999 – The Oracle Told Me I'd Fall in Love with the One, ki jo je kurirala Natalija Paunić in v kateri sodelujejo Milica Mijajlović, Rafal Zajko, Tamara Spalajković in Luka Cvetković. Osredotoča se na dva navidezno nepovezana dogodka v letu 1999 – svetovno premiero filma Matrica in bombardiranje Beograda zveze Nato, so sporočili organizatorji festivala.

And Woe to Him Who Conceals the Desert Within Him, 2018. Avtorica: Milica Mijajlović. Foto: osebni arhiv

Po podatkih prirediteljev bodo na Fotopubu 2019 vnovič širili ustaljene meje umetniških, kuratorskih in geografskih vprašanj ter se spraševali o širitvi omenjenih meja. Fotopub 2019 bo združil mednarodne umetnike in kuratorje, katerih delo sega na razpotja in presečišča sodobne vizualne umetnosti, novih medijev in tehnologije, so dodali.

Letos Fotopub programu dodaja posebno serijo razstav, Fotopub Repete, in k

sodelovanju vabi štiri umetnike, ki so že sodelovali na preteklih petih festivalih.

Everything Burns, 2019. Avtor: Luka Cvetković. Foto: osebni arhiv

Napovedali so, da bodo letos obenem predstavili vrsto novih projektov, "ki na kritičen način vznemirjajo in prevprašujejo, kako različni družbenopolitični rituali sodelujejo pri tvorbi novih pomenov in kako te pomene oblikujejo strukture moči".

Neskladje med fikcijo in resničnostjo

Fotografske razstave bodo posredno tematizirale "neskladje med fikcijo in resničnostjo, ki lahko postane orodje konstruiranja kolektivnih in individualnih identitet skozi vizualne in popularne kulture ter informacijske tehnologije, ki so pogojene z divjim kapitalizmom".

Program bo sklenila tretja izvedba programa Fotocubs Mentorship Programme s skupinsko razstavo, ki so jo zasnovali in izvedli lanski prostovoljci pod mentorstvom ekipe Fotopuba.

Seeing I, 2018. Avtor: Mark Farid. Foto: osebni arhiv.

Umetniki bodo svoje delo predstavili v nenavadnih ali zapuščenih prostorih novomeškega mestnega središča, tamkajšnje mestne ulice pa bodo prizorišče "lokacijsko specifičnih instalacij in performansov". Za udeležence festivala bodo tudi letos oziroma od danes do petka na voljo brezplačni avtobusi iz Ljubljane v Novo mesto.