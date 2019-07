Guillermo Mordillo (1932-2019). Foto: EPA

Mordillo je umrl na španskem otoku Mallorca, kjer je več desetletij imel hišo, poroča časopisa El Pais. "Res je, žal. Tako nam je povedala družina," je tiskovni predstavnik potrdil za nemško tiskovno agencijo DPA, ko je potrdil, da se je poslovil eden najbolj priljubljenih karikaturistov na svetu.

Veliki nosovi Disneyjevih palčkov

Guillermo Mordillo se je rodil 4. avgusta 1932 kot sin španskih priseljencev v Buenos Airesu. Nekaj časa je živel v Limi in New Yorku, kjer je delal kot ustvarjalec Popeyevih animiranih filmov za studio Paramount. Kot obetavni ilustrator se je v zgodnjih 60. letih preselil v Pariz, kjer je razvil svoj prepoznavni minimalistični slog. Njegova očaranost nad velikimi nosovi je vzbrstela po ogledu Disneyjeve Sneguljčice in sedmih palčkov, tako da se je odločil ta motiv vključiti v svoje delo.

Mordillo ob eni izmed svojih stvaritev. Foto: EPA

Zanj je bil značilen absurden humor, njegovi liki pa so se pogosto poskušali boriti proti vsakovrstnim nevšečnostim. Ker pa ni znal francoskega jezika, njegovi protagonisti niso govorili in niso bili pospremljeni z besednimi oblački.

Preboj je doživel v poznih 60. letih, ko so njegove karikature objavili v mednarodnih revijah, kot sta denimo francoski Paris Match in nemški Stern. V desetletju, ki je sledilo, je postal eden najpogosteje objavljanih karikaturistov na svetu. Skozi svojo kariero je ustvaril več kot 2.000 risb brez besed, povprečno 60 let na leto.

Mestne znamenitosti, nogomet in živali

Še posebej so ga navdihovale mestne znamenitosti, tako da je svoje like pogosto umeščal ob oziroma v njih - od poševnega stolpa v Pisi, Big Bena v Londonu do Rdečega trga v Moskvi. Za temo svojih stvaritev pa si je večkrat vzel tudi dva izmed svojih hobijev - nogomet in živali.

Guillermo Mordillo, ki je bil predsednik Mednarodnega združenja avtorjev stripov in risank, je v zadnjih letih objavil zelo malo karikatur, zadnjo razstavo je imel leta 1989 v Palmi na Mallorci.

Povezan pa je bil tudi s Slovenijo, saj je med letoma 1976 in 1981 angažiral Mikija Mustra, ki je njegovo karikaturo uporabil za serijo 400 kratkih filmov, predvajanih na televizijskih postajah 30 držav.

Novico o smrti Guillerma Mordilla je v ponedeljek potrdil njegov agent.