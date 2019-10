Delo Cristo deriso je šlo pod kladivo med koncem tedna. Foto: Wikipedia

Sprva so vrednost umetnine ocenili na med štiri in šest milijonov evrov, dražbena hiša Acteon iz Senlisa pa ni razkrila identitete kupca.

Upodobitev zasmehovanega Kristusa

To je prvič v desetletjih, da je bilo slikarsko delo Cimabueja (okoli 1240–1302), ki velja za enega velikih slikarjev predrenesančne italijanske umetnosti, dostopno na dražbi.

Delo z naslovom Cristo deriso, na katerem je upodobljena množica, ki zasmehuje Kristusa, naj bi bilo del velikega diptiha, nastalega okoli leta 1280, ko je Cimabue na dve lameli naslikal po štiri prizore iz Kristusovega trpljenja in križanja.

Pred leti v Suffolku odkrito Cimabuejevo delo je prav tako veljalo za izgubljeno. Foto: EPA

Nad štedilnikom viseča mojstrovina

Do odkritja dolgo izgubljene mojstrovine iz 13. stoletja je na veliko presenečenje strokovnjakov prišlo septembra v okolici Pariza, natančneje v mestu Compiegne, kjer je visela v kuhinji starejše ženske nad štedilnikom. Lastnica je ves čas menila, da gre zgolj za staro versko ikono brez vrednosti. Ko pa je delo ponudila v oceno lokalnemu cenilcu, je izvedela, da je vredno od štiri do šest milijonov evrov.

Nato pa je po besedah umetnostnega strokovnjaka Erica Turquina test z infrardečo svetlobo pokazal, da gre "brez dvoma za sliko, ki jo je naslikala ista roka kot druga dela, pod katera je podpisan Cimabue".

Dva druga Cimabuejeva prizora iz Kristusovega trpljenja sta na ogled v londonski Narodni galeriji in v New Yorku. Tudi prizor z Marijo, otrokom in angeloma, ki je razstavljen v Londonu, je stoletja veljal za izgubljenega, našel pa ga je britanski aristokrat med čiščenjem posestva v Suffolku. Svoji domovini ga je izročil v hrambo leta 2000, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.