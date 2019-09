Nino Mihalek od leta 1987 deluje kot svobodni fotoreporter s posebno naklonjenostjo letalski fotografiji. Foto: Nino Mihalek

Brez avtorjevega poistovetenja in vživetja v svet letalstva namreč ne bi mogle nastati, predvsem pa jih gledalci na trdnih tleh ne bi mogli občudovati v njihovem sijaju in perfekcionizmu, je še zapisal Kovič, ki je v sodelovanju z Nino Pirnat Spahić za razstavo pripravil izbor 40 fotografij. Razstavo si je mogoče ogledati do 10. novembra.

Letalske fotografije - redka tematska usmeritev

Letalske fotografije so izdelane v večjih formatih, v okviru razstave so jih razdelili v tematske sklope D Day, Mornariško letalstvo, Rusija, Rdeči detajli, Helikopterji, Akrobati in Zrak-zrak ter Zrak-zemlja. Letalske fotografije sicer le redko najdemo kot tematsko usmeritev v tej vizualni umetniški disciplini.

Njegove fotografije pričajo o celovitosti osebne vizije, ki se je izoblikovala postopoma, da bi pred našimi očmi zaživela v svoji raznovrstnosti in konceptualni dognanosti. .

"Nino je pravzaprav svojevrstni Ikar s fotografsko kamero, njegov pogled na letala in vse, kar se z njimi in okrog njih dogaja, je izrazit pogled insajderja z bogatimi izkušnjami. Njegove fotografije pričajo o celovitosti osebne vizije, ki se je izoblikovala postopoma, da bi pred našimi očmi zaživela v svoji raznovrstnosti in konceptualni dognanosti," je ob eni od pomembnejših preteklih Mihalkovih razstav Nina Mihalka še razmišljal Kovič.

Nino Mihalek (1949) se je s profesionalno fotografsko in snemalno opremo prvič srečal med zimskimi olimpijskimi igrami v Sarajevu leta 1984 kot vodja snemalne ekipe v strokovni žiriji za alpske discipline, so sporočili organizatorji postavitve. Mihalek je sicer sodeloval tudi s TV Slovenija, in sicer pri filmski in videoprodukciji reklamnih sporočil, po letu 1987 pa je začel delovati kot svobodni fotoreporter s posebno naklonjenostjo letalski fotografiji.

Trinajst let je sodeloval z Aerodromom Ljubljana in svoje fotografije objavljal v številnih slovenskih tednikih in revijah, med njimi v revijah Aerodrom Ljubljana in Obramba (Krila). Kot sodelavec revij je spremljal vojaške operacije na Balkanu.