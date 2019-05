Foto: BoBo

V Beli krajini so namreč migranti v sredo ugrabili 79-letnega domačina in ga zvezanega odpeljali proti italijanski meji, ga tam izpustili, sami pa pot nadaljevali v Italijo. Policisti so v povezavi z dogodkom pridržali državljana Maroka in dva državljana Alžirije, ki so v državo prišli nezakonito.

Kljub omenjenemu dogodku pristojni zagotavljajo, da Slovenija ostaja varna država, policija pa da razmere obvladuje. Med ukrepi navajajo, da je vlada zagotovila dodatnih 15 milijonov evrov za varovanje schengenske meje, poleg tega pa so aktivirali posebno enoto policije in za pomoč zaprosili tudi vojsko.

V delu politike in več civilnih iniciativah menijo, da bi morali mejo s Hrvaško dosledneje varovati. Predstavniki civilnih iniciativ Bela krajina, Ilirska Bistrica in Škofije so zato k temu pozvali vlado, izrazili pa so tudi nasprotovanje sprejemno-registracijskim centrom ob meji.

Svoje zahteve bodo civilne iniciative danes znova sporočile na protestu v Črnomlju, na katerem je pričakovati tudi udeležbo predstavnikov nekaterih političnih strank.