Požar je izbruhnil najverjetneje že v sredo, a ga je bilo zaradi lege koče iz doline težko opaziti. Zaradi slabega vremena v minulih dneh v gorah tudi ni bilo veliko obiskovalcev.

Dom na 1396 metrih nadmorske višine v Kamniško-Savinjskih Alpah je v poletnem času med turisti izjemno priljubljena točka. Foto: RTV SLO

Do doma so se dopoldne povzpeli novinarji Slovenske tiskovne agencije in poročajo, da so vsi osrednji objekti koče pogoreli in so brez ostrešja. Stavbno pohištvo in notranjost sta uničena, okoli koče leži kovinska kritina. Nekaj pomožnih objektov v okolici koče je ostalo nedotaknjenih, med drugim zimska soba.

Ogled so začeli opravljati tudi policisti in forenziki, a so ga morali prekiniti in ga bodo nadaljevali, ko bodo vremenske razmere to omogočale, so sporočili s Policijske uprave Celje.

To je že drugi planinski dom v dobrih dveh letih, ki je pogorel v Kamniško-Savinjskih Alpah. Oktobra 2017 je ogenj uničil Kocbekov dom na Korošici.