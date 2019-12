To je že tretji primer puščanja plina iz plinovoda na Gorenjskem v nekaj dneh. Foto: BoBo

Prav tako se bosta v kratkem znova odprli šola, v kateri so zaradi varnosti zadržali otroke po novici o poškodovani plinski cevi in uhajanju plina, in tudi lokalna cesta Kokrica - Britof v Orehovljah. Na napeljavi bo izvedena sanacija. V poškodbi napeljave gre za dogodek brez znakov kaznivega dejanja, so sporočili s PU-ja Kranj.

Policija prebivalce poziva, naj upoštevajo navodila pristojnih na kraju.

Trije primeri na Gorenjskem

To je sicer že tretji primer puščanja plina iz plinovoda na Gorenjskem v nekaj dneh. Intervencija od ponedeljka poteka v naselju Za jezom v Tržiču, zaradi česar je zaprta lokalna cesta od Raven naprej. Pred tednom dni pa je zaradi uhajanja plina v Britofu pri Kranju prišlo celo do eksplozije.