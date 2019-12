Ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: BoBo

Ljubljanskim mestnim svetnikom iz vrst SDS-a, NSi-ja in LMŠ-ja izredna seja na temo kanala C0 ni uspela, saj na njej drugi svetniški klubi niso sodelovali. Župan Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoran Janković je poudaril, da njihovo vztrajanje kljub nesklepčnosti kaže, da so zgolj želeli medijsko pozornost.

Janković je predstavil tudi odločitev sodišča, ki je zavrnilo pritožbo Marka Kosmača na začasni ukrep, da mora umakniti stroje in omogočiti nadaljevanje gradnje kanala C0. Gradnja bo potekala naprej v skladu z že pridobljenimi gradbenimi dovoljenji, je zatrdil.

V svetniškem klubu SDS-a so v predlogu za sklic ponedeljkove izredne seje poudarili, da želijo z njo doseči odpravo vsakega upravičenega dvoma in skrbi prebivalcev, ki so se pojavili v postopku gradnje kanala. Svoje podpornike so tudi pozvali, naj pridejo pred mestno hišo in se udeležijo izredne seje, a varnostniki nekaj desetim zbranim niso dovolili vstopiti.

V svetniškem klubu ljubljanskega NSi-ja so medtem izrazili zgroženost nad tem, da so varnostniki mestnim svetnikom, povabljenim gostom in zainteresirani javnosti onemogočali vstop v mestno hišo. "Žal vsi mestni svetniki, ki so se sprva nameravali seje udeležiti, tega niso storili, verjetno tudi zaradi zapletov z zaprtimi vrati in televizijskih kamer, ki so posnele dogajanje," so zapisali.

"Župan je s takšnimi dejanji spet dokazal, da ne ve, kaj je demokracija, in da jemlje mestno hišo kot svojo lastnino, ne pa kot prostor, svobodno dostopen vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom," so še zapisali v sporočilu za javnost.