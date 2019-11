DZ je danes na izredni seji ministrstvu za okolje in prostor priporočil, naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Foto: BoBo

Trinajst ljubljanskih mestnih svetnikov iz vrst SDS-a, NSi-ja in LMŠ-ja je županu Zoranu Jankoviću v petek izročilo zahtevo za sklic izredne seje mestnega sveta na temo gradnje čez ljubljanski vodonosnik. Predlagatelji želijo, da se prekine gradnja kanalizacijskega kanala čez vodonosnik, saj pomeni potencialno grožnjo za onesnaženje pitne vode.

Predlagatelji želijo, da se na izredni seji odpravita vsak upravičen dvom in skrb prebivalcev, ki sta se pojavila v postopku gradnje kanala, so sporočili iz svetniškega kluba SDS-a. Ob tem mestnemu svetu predlagajo v sprejetje sklep o zaščiti pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika. Skladno s predlogom sklepa bi mestni svet od župana zahteval, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do pitne vode in zaščito neodtujljive pravice do zasebne lastnine.

Mestni svet bi hkrati pristopil k alternativni rešitvi izvedbe kanalizacijskega kanala po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim sistemom. Obenem bi mestni svet spremembo uskladil tako, da se ohranijo evropska sredstva.

"Predlagatelji nikakor ne nasprotujemo gradnji kanalizacije, vendar ne pristajamo, da se del te gradi nad vodovarstvenim zajetjem Kleče," so poudarili predlagatelji izredne seje. Kot so še opozorili, se projekt poleg tega realizira na osnovi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice, ob tem pa se posega v lastniške pravice lastnikov zemljišč, ki mejijo ali potekajo po predvideni trasi kanalizacijskega voda.

V petek je tudi državni zbor na izredni seji ministrstvu za okolje in prostor priporočil, naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Priporočili so mu tudi, naj preveri postopke umeščanja trase cevovoda v prostor. Minister za okolje in prostor Simon Zajc je ob tem poudaril, da vse predlagane sklepe dejansko že izvajajo.