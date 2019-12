MOL želi zemljišče ob Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča prodati na dražbi. Foto: BoBo

Ljubljanski župan Zoran Janković je pojasnil, da so ministrstvu za zdravje predlagali menjavo zemljišča ob URI Soča za stavbo na Ulici stare pravde na Poljanah, v kateri ima trenutno prostore Mestna otroška bolnišnica. Po Jankovićevih besedah je večji del objekta zdaj v najemu. Tam bi lahko uredili dodatne prostore za Waldorfsko šolo ali Waldorfski vrtec oziroma uredili prostore za programe medgeneracijskega sodelovanja.

Za zemljišče pri URI Soča bodo po Jankovićevih besedah šli v dražbo. "Napovedana je za prihodnji četrtek. Naredili bomo tak razpis, da bo vidno, da lahko to lokacijo vedno umaknemo," je povedal Janković in dodal, da z dražbo želijo preveriti ceno zemljišča, ki leži med kompleksom URI Soča, Štajersko cesto in Kranjčevo ulico. Za nakup se zanimata dva kupca, je dodal. Janković je sicer prepričan, da bo prevladala zdrava pamet in bo zemljišče ostalo Soči.

Vendar mora tudi poskrbeti za zapolnitev občinskega proračuna, ob čemer je izrazil začudenje, "da pri 10 milijardah država nima dveh ali treh milijonov za to lokacijo". "A pri naši povprečnini pa lahko vse podarimo," se še sprašuje Janković, ki je še izpostavil, da URI Soča z občino nima nikakršnih težav in da jih iz omenjenega zemljišča ne preganjajo.

Iz ministrstva za zdravje so medtem sporočili, da sta se Janković in Šabeder dogovorila, da bo pred končno odločitvijo minister še enkrat preveril možnost prodaje stare Mestne otroške bolnišnice. "Kot smo že pojasnili, URI Soča potrebuje zemljišče za nadaljnji razvoj, saj bomo zaradi starajoče se populacije kmalu potrebovali vedno več prostora za najtežje bolnike in njihovo rehabilitacijo. Morebitna prodaja zemljišča bo močno zavrla to nujno potrebno širitev," so izpostavili na ministrstvu za zdravje in dodali, da si prizadevajo za sklenitev dogovora, ki bo sprejemljiv za vse vpletene.