Zaradi bombe bodo evakuirali ljudi tudi v UKC Maribor. Foto: RTV Slovenija

Evakuacija ljudi bo potekala tudi v mariborskem kliničnem centru, ki je v bližini 250-kilogramske letalske bombe, na katero so na gradbišču trgovskega centra naleteli v soboto.

Prvo bombo, ki so jo delavci v soboto našli na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark, bodo onesposobili v četrtek, poročajo mediji, zato bo med 8. in 16. uro potrebna evakuacija ljudi v radiju 300 metrov, tudi iz UKC-ja Maribor, kjer bodo evakuirali več kot tisoč pacientov, zato bo omejen tudi dostop do bolnišnice.

Bombo, ki so jo v nedeljo našli v neposredni bližini železniškega mostu med Mlinsko in Plinarniško ulico, bodo skušali onesposobiti v nedeljo, zato bo treba izprazniti območje v polmeru 600 metrov.