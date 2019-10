Najdišče bombe je zavarovano. Ana Bučar/RTV Slovenija

Državna enota za neeksplodirana ubojna sredstva, ki je že obveščena o tem, si bo območje ogledala in se odločila za ustrezen način odstranitve, so povedali na Policijski upravi Maribor. Je pa območje ob Titovi cesti zelo prometno, saj je poleg nakupovalnega središča v bližini tudi mariborski klinični center, poroča Radio Slovenija.

Gradbišče je zavarovano z ograjo, tako da nihče ne more blizu, na kraju pa so tudi policisti, so poudarili na mariborski policijski upravi.