Mestni svet MOM-a je sprejel tudi program izobraževanja odraslih za naslednjih pet let in predlog poimenovanja petih novih ulic na Studencih. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Obravnavani predlog sprememb obračunavanja komunalnega prispevka drugače od predloga v prvem branju, na katerega so imeli mestni svetniki novembra številne pripombe, predvideva nekoliko manjšo podražitev za enostanovanjske stavbe, kot je bilo sprva načrtovano.

Pozivov za oprostitev plačila komunalnega prispevka za mlade družine po besedah direktorice družbe ZUM Marinke Konečnik Kunst niso mogli upoštevati. "Zakon omogoča oprostitve samo po vrstah objektov, ne pa po kategorijah zavezancev. Smo pa pripombo upoštevali posredno, saj smo znižali komunalni prispevek za enostanovanjske stavbe, ki jih tudi gradijo mlade družine," je pojasnila.

Mestni svetniki so sprejeli tudi nov odlok o delovanju mestne blagajne, kjer lahko občani plačujejo položnice za storitve občinskih podjetij brez provizij. Pred tremi leti je občina poverila izvajanje te storitve banki, ker je bila cenejša od dotedanjega izvajalca, komunalnega podjetja Snaga, a je v naslednjih letih zvišala ceno.

Zato bo storitev ponovno prevzelo občinsko podjetje, in sicer mestni prevoznik Marprom, zato bo mestna blagajna po novem na glavni avtobusni postaji. Po besedah župana Saše Arsenoviča bodo s tem zmanjšali stroške občinskih podjetij za skupno okoli 50.000 evrov na leto.

"S selitvijo na avtobusno postajo želimo tudi olajšati dostop do mestne blagajne, saj je blagajna tam dlje časa odprta kot banka," je dodala pomočnica direktorja mestne uprave Mateja Cekić. Ker ni bilo nasprotovanj, so mestni svetniki sprejeli predlog kar po skrajšanem postopku in ne le v prvi obravnavi, kot je bilo sprva predvideno.

Mestni svet je sprejel razvojni program izobraževanja odraslih za naslednjih pet let in predlog poimenovanj petih novih ulic na Studencih. To so Ulica Frana Žižka, Razgledna ulica, Ulica Ivana Jožefa Tomažiča, Ulica pod hrasti in Zahodna ulica.

Potem ko je ena od dveh predstavnikov Liste za pravičnost in razvoj (LPR) v mestnem svetu Lidija Divjak Mirnik zaradi preobremenjenosti zaradi opravljanja funkcije poslanke DZ-ja (LMŠ) zapustila svetniško mesto, bo poslej na njenem sedežu Primož Juhart, ki je bil pred leti že mestni svetnik.

Za direktorico Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor so mestni svetniki za naslednjih pet let imenovali Marjo Guček, ki je v tem zavodu zaposlena od leta 2012 kot specialistka za mladinsko delo. Strinjali so se tudi s podaljšanjem mandata direktorja Centra za sluh in govor Maribor Sama Rumeža in direktorice Doma starejših občanov Tezno Jasne Cajnko ter s predlaganim seznamom imen za člane nadzornega sveta novoustanovljene družbe Mestne nepremičnine, prek katere želi župan izvesti občinski odkup objekta osrednje mariborske tržnice in Gostilne pri treh ribnikih.

Arsenovič je na seji povedal, da se je občina pritožila na odločitev sodišča glede septembrske zamenjave nadzornikov v Marpromu. Višje sodišče je namreč ugodilo pritožbi razrešenega Franca Slavinca in po ocenah sodišča nezakonito zamenjane nadzornike ponovno vpisalo v sodni register. "Še vedno mislimo, da smo prav ravnali," je dejal župan.