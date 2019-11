Škodav požaru je znašala nekaj 10.000 evrov. Foto: MMC RTV SLO

Trgovina Zelene japka je prva trgovina brez plastične embalaže v Mariboru, z ekološko hrano in izdelki za eko gospodinjstvo.

Neznani storilec je v noči na 11. oktober na mali mariborski tržnici na Dominkuševi ulici namerno zanetil ogenj v 200-litrskem zabojniku z odpadki. Nato je na trgovini razbil steklo ter vanjo odvrgel goreči karton in tako zanetil požar, ki so ga pogasili gasilci.

V požaru so bili uničeni grelni paneli, celotna razsvetljava, bojler in klimatske naprave, oprema in zaloge trgovine, ki so bile v času požara v lokalu, blagajna, računalniška oprema in modem.

Trgovino so sicer prvič odprli šele maja letos in jo vodi socialno podjetje v sklopu društva Pupillam, tudi s pomočjo prostovoljnega amaterskega in profesionalnega donatorskega sodelovanja.