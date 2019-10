Petkov protest v Kopru. Foto: Radio Koper/Lea Širok

Kot so navedli na spletni strani ŠOUP-ja, je volilna komisija ponovne volitve članov študentskega zbora razpisala na podlagi študentskega odloka o volitvah v študentski zbor in odločitve študentske pritožbene komisije ŠOUP. Za vse volilne enote bodo v Študentskem centru Univerze na Primorskem v Kopru volitve ponovno potekale v torek, 22. oktobra (predčasno glasovanje), ter v petek, 25. oktobra.

Volitve so sicer v petek prekinili zaradi incidenta na volišču. Po poročanju Primorskih novic je morala zaradi napada skupine posameznikov na volišče in uničenja volilnega materiala v prostorih ŠOUP posredovati policija. Dogajanje je po njihovih navedbah vrh naelektrenega vzdušja v študentski organizaciji.

Med volivci, ki so prišli glasovat na volišče v študentskem centru v Čevljarski ulici v središču Kopra, je bila tudi študentka, ki je na glasovnice v volilni skrinjici zlila črnilo v znak protesta proti domnevno spornemu ravnanju posameznikov, ki že vrsto let obvladujejo študentske institucije, so poročale Primorske novice. V ŠOUP-ju pa so navedli, da se je med volivci pojavila skupina posameznikov, ki je napadla volilno komisijo, uničila volilne imenike in volilno skrinjico polila s črnilom.

Za mesto v 12-članskem študentskem zboru z dvoletnim mandatom se poteguje skupno 13 kandidatov na šestih voliščih oz. fakultetah.