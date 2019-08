Potniško letalo bodo z Brnika pretovorili v Dolenjske toplice. Foto: BoBo

Konvoj vozil v izrednem prevozu bo z Brnika krenil ob 20. uri, na cilj naj bi prispel v torek ob 5. uri. V podjetju FerroČrtalič iz Sel pri Dolenjskih Toplicah so napovedali, da bodo letalu pred prevozom odrezali krili ter jih s trupom naložili vsakega na svojo prikolico.



V izrednem prevozu ob policijskem spremstvu bosta tudi dvigali, saj računajo, da bodo morali prikolice med prevozom dvigovati ali premeščati. Gre za potniško reaktivno letalo Bombardier CRJ 200ER, ki je zadnjih 17 let potnike prevažalo po ZDA, Mehiki in Sudanu ter zadnjič pristal na brniškem letališču.



Podjetje FerroČrtalič z več kot 50-letno tradicijo je letalo kupilo, ker "razvija najnaprednejše rešitve za obdelavo površin v letalski industriji", s katerimi se zagotavlja večjo varnost zračnega prometa. Po prihodu letala in njegovi postavitvi na nosilce, ko mu bodo nazaj privarili krili, bo sledilo njegovo urejanje.

"To po kompleksnosti ne bo nič manj zahtevno od samega prevoza, predvidevamo pa tudi, da bo prisotnost letala služila kot dodatna zanimivost bogate turistične ponudbe naših krajev," so zapisali v družbi.



Podjetje ima lasten laboratorij in je specializirano za razvoj rešitev na področju postopkov za površinsko obdelavo, kot so oprema za avtomatsko, robotizirano in ročno peskanje oz. mokro in suho peskanje, utrjevanje površin, oprema za čiščenje s suhim ledom in suhim snegom, peskalne komore, preoblikovanje pločevin in čiščenje z vodo pod ultra visokim pritiskom. Med drugim sodeluje z družbami Porsche, Goodyear, Dynacast, Bu Drive, Renault, Porsche, Swarovski, Carl Zeiss, Akrapovič, General Electric USA, Fraunhofer Institute, Elan in drugimi, so še navedli v FerroČrtaliču.