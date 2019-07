Plakat, ki ponuja vino namesto vode, je razburil javnost na Obali. Foto: Radio Koper

Številni so mnenja, da nesreča s kerozinom in morebitno onesnaženje pitne vode ne smeta biti predmet cinizma. Direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj: "Taka oblika ni primerna. Če bi službe meni svetovale kaj takega, bi jih vrgel iz pisarne. Voda je vir življenja. Verjamem, da tisti, ki delajo vino, vedo, da ga naredijo iz vode. In če ne bo vode, ne bo niti vina. Neslana šala, v času kislih kumaric mogoče hudomušna, a povsem neprimerna. Sploh, ker se v teh dneh tako trudimo, da bi prebivalce in obiskovalce v obalnih občinah oskrbeli s pitno vodo."

V stranki Oljka so direktorja Vinakopra Boruta Fakina pozvali k odstopu. Valter Krmac: "Zaradi popolne odsotnosti posluha do temeljnih potreb ljudi in njihovih ustavnih pravic zato v stranki Oljka pozivamo direktorja Vinakoper Boruta Fakina k nepreklicnemu odstopu. Njegovo izkrivljeno razumevanje kulture pitja in neobčutljivost do temeljnih človekov pravic sta dovolj zgovorna, da to ni pravi človek na pravem mestu."

V Vinakoper smo poslali dve vprašanji: zakaj ste se odločili za takšen način nagovora ljudi in ali razmišljate o umiku, glede na odzive in pozive?

V družbi ne vidijo razlogov za umik plakata

"V družbi Vinakoper se zelo dobro zavedamo pomena neoporečne vode. Ne nazadnje je tudi naša dejavnost močno odvisna od padavin in drugih vremenskih razmer, prav tako se zelo dobro zavedamo, da smo vsi prebivalci slovenske Istre zelo odvisni od vode. S kampanjo se nikakor nismo želeli norčevati iz problematike z vodo, smo pa trenutek obdobja suše in večje porabe vode zaradi turistične sezone želeli izpostaviti na nekoliko manj običajen in drugačen način. Glede na odzive ljudi nam je z marketinškega vidika to tudi uspelo, zato kampanjo ocenjujemo kot pozitivno in ne vidimo razloga, da bi plakate umikali. Prepričani smo, da je sporočilo kampanje jasno, in tisti, ki premorejo kanček smisla za humor ter sporočilo želijo razumeti, so ga sprejeli z nasmehom. Ne glede na nesrečo s kerozinom, katere razsežnosti se vsekakor zavedamo in je nikakor ne podcenjujemo, je poletje čas dopustov in sproščenosti, tudi v tej luči se je porodila sama ideja za kampanjo," so odgovorili.