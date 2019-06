Polona Hercog se je prebila do 3. kroga. Foto: Reuters

Teniško omizje se je prvič zbralo pred začetkom turnirja, zdaj je čas za prve analize, slovenske nastope in pogled v prihodnost.

Gosta bosta komentator Tomaž Hudomalj, ki bo na TV Slovenija 2 do konca turnirja pospremil vse najpomembnejše dvoboje, in Luka Petrič (Val 202), ki je bil prvi teden turnirja v Parizu in bo delil svoje vtise.

Četrtfinale na TV Slovenija 2 Danes se v Parizu začenjajo četrtfinalni dvoboji. Ob 14.10 naprej jih lahko spremljate na TV Slovenija 2.

Vabljeni k spremljanju, pogovor v živo boste lahko od 11.00 naprej spremljali na naši spletni strani in Facebooku.