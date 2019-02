Filmska kritičarka Ana Jurc se bo ob 11. uri s filmskima kritikoma in poznavalcema Igorjem Harbom in Andrejem Gustinčičem pogovarjala o letošnjih oskarjih. Foto: MMC RTV SLO

Letošnje pričakovanje oskarjev je bilo v znamenju kaosa: po tridesetih letih razglasitve s šalami in dovtipi ni spremljal osrednji voditelj, pojavila se je ideja o novi kategoriji ‒ popularnega filma, ki so jo nato prestavili na naslednje leto.

Pogovor bodo uvedli z oceno podelitve nagrad Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti. Dotaknili se bodo "manjkajočega" uvodnega nagovora in tega, kako je na podelitev vplivala odsotnost šaljivega povezovalca.

Zmaga Zelene knjige

Nato bodo v središče postavili zmagovalni film Zelena knjiga. Mnogi so veliko zmago napovedovali Netflixovi črno-beli drami Roma, a se je obrnilo drugače. Ano Jurc bo zanimalo, ali bi lahko že od začetka vedeli, kdo bo domov odnesel zlati kipec za najboljši film.

Pri filmu Zelena knjiga se bodo ustavili še s komentarjem na perspektivo lika Tonyja Gofle, ki ga igra Viggo Mortensen. Pojavljale so se kritike o tem, da njegov razvojni lik dominira v pripovedi, čeprav je objektivno bolj fascinantna osebnost glasbeni virtuoz Don Shirley, ki ga igra Mahershala Ali.

Netflix in prihodnost filma

Ena od tematik bo tudi film Roma, ki je nastal v produkciji Netflixa. S tem je postal prvi oskarjevski nominiranec, ki ga večina sveta ni mogla videti v kinih. Voditeljico bo zanimalo, ali mu je ravno to odvzelo oskarja za najboljši film in kako bo novi način distribucije vplival na prihodnost filma.

Največ oskarjev je Akademija prisodila filmu Bohemian Rhapsody. V ospredju pogovora bo odpornost tega filma na kritike, ki letijo na vprašljivo zvestobo biografskim dejstvom življenja Freddieja Mercuryja, kočljivo obravnavo njegove homoseksualnosti in ne nazadnje na režiserja Bryana Singerja, ki se je v medijih pojavljal zaradi obtožb spolnega nadlegovanja.

Šovbiznis in "varne" kategorije

Komentirali bodo še eno večjih presenečenj večera ‒ oskarja za glavno žensko vlogo, ki ga ni dobila Glenn Close za dramo Žena, temveč Olivia Colman za vlogo v filmu Najljubša. Kritiško bodo pristopili tudi še k šobviznisu in fenomenu filma Zvezda je rojena, oskarju za najboljši prirejeni scenarij kot najbolj "varni" kategoriji in drugih poudarkih.