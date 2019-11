Kaki je do zdaj veljal za sadje, ki ga ni treba obdelovati s pesticidi, herbicidi in fungicidi. Foto: BoBo

Avgusta se je namreč prvič pojavila bolezen kakijeva listna pegavost, ki povzroči prezgodnje odpadanje listov in nato še plodov. Največje žarišče bolezni je v Strunjánu, kjer je tudi kakijev največ.

Kakijeva listna pegavost je avgusta napadla najprej nasade Silvana Kneza v Strunjanu. "So začele pikice na listih, potem so zgodaj odpadli listi in nato še plodovi. Tako, da je ostalo nekaj odstotkov plodov na drevesih."

Občutljiva je predvsem sorta Rojo Brillante. Bolezen napade le liste, na plodovih ni vidnih sprememb. Marko Devetak s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica pojasnjuje: "Bolezenski znaki se pojavijo avgusta, pojavijo se pege na listiih in listi prej odpadejo, prej odpadejo tudi plodovi."

Konec ekološke dobe kakijev

Omenjeno pegavost povzroča tujerodna azijska vrsta glive, ki se je že leta 2008 močno razširila v Španiji, v zadnjih letih tudi na severu Italije. Stroka pravi, da je bila Slovenija relativno dolgo oaza brez omenjene bolezni. Žal nič več. "Ta gliva se ohrani tekom zime in spomladi se razvijejo trosi tako da bo problem naslednje leto," pojasnjuje Devetak in dodaja: "V naslednjem letu in v prihodnje bo potrebno spomladi tretirati kakije." Torej bo potrebno kakije škropiti? "Ja, vse gre v to smer," odgovarja.

Španci in Italijani škropijo kakije maja, sredstvo pa ima karenco 100 dni, torej je plod zdrav že pred obiranjem. Za zdaj so opazili žarišča le na določenih sortah in to na mikrolokacijah v Strunjanu in Seči. V višje ležečih delih Istre kakijeve listne pegavosti vsaj zaenkrat še ni.