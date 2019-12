Protest pred kmetijo v Šiški. Foto: Televizija Slovenija

"Ne želimo napasti določene kmetije, je samo res naključno izbrana ena izmed manjših slovenskih kmetij, ker želimo pokazati, kaj se dogaja na manjših lokalnih slovenskih kmetijah," je dejala Laura Ajdnik.

Protestniki se sicer borijo za pravice živali in želijo, da se živinoreja popolnoma opusti. "V Sloveniji imamo radi kužke, mucke in tako naprej, ampak ko govorimo o kravah, o rejnih živalih in tako naprej pa pozabimo takoj, tisto minuto, da oni nimajo nobenih pravic, živijo priklenjeni na enem mestu, jejo pač kar jejo in se jih v bistvu posili takoj, ko nimajo več mleka," je dejal Matej Glivar iz Meat the victims Slovenija.

Lastnik kmetije je zaradi vdora poklical policijo. "Dobili smo kazen za shod brez dovoljenja in lastnik je precej jezen in se bo odločil, ali se bo odločil tožit organizacijo," je še pojasnila Ajdnikova.

Aktivisti organizacije Meat the victims podobne proteste organizirajo po vsej Evropi in pozivajo ljudi, naj se odločijo za veganski način življenja, ki ne povzroča nasilja nad živalmi.