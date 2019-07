Klapavice so najbolj pribljubljene med školjkami. Foto: BoBo

Med najbolj priljubljenimi pri nas so užitne klapavice, ki so jih lani v slovenskem morju pridelali kar 640 ton, s čimer se na prebivalca uvrščamo v sam evropski vrh.

Čeprav se v Slovenskem morju z gojenjem školjk ukvarja kakšne le nekaj zasebnikov, pa kar 90 odstotkov klapavic pridelajo v dveh podjetjih, kjer so s sezono izredno zadovoljni.

"Moram reči, da je vsako leto več povpraševanja po klapavicah. Ljudje so očitno spoznali, da so zelo varna in tudi zdrava hrana in so na koncu koncev klapavice najcenejša morska hrana," je dejal Mitja Petrič iz podjetja Mytilus.

"Kupci so izredno zadovoljni, ker so školjke v letošnjem letu izredno velike in polne, tako da smo s to sezono zares nadpovprečno zadovoljni," dodaja Edi Grmšek iz podjetja Okus morja.

Izvoz k sosedom

Pridelovalci školjke izvažajo tudi v sosednje države, predvsem Italijo in Hrvaško, kjer se povpraševanje po morskih specialitetah poleti izdatno poveča. Pomembno pa je, da školjke na krožnik pridejo sveže.

Kot pove Petrič, gre pri njih školjka zares direktno iz morja k stranki, zato ker poleti njihova ladja dela ponoči, nato pa jih vsako jutro dobavijo strankam.

V slovenskem morju školjke gojijo na treh območjih - pri Debelem rtiču, v Strunjanskem zalivu in pri Seči, kjer so Okusi morja nedavno pridobili še dodatnih 18 hektarjev akvatorija.

Grmšek pojasnjuje, da so z novimi vodnimi dovoljenji ta območja že izkoriščena, vseeno pa upajo, da bodo v prihodnje pridobili nova območja.

Nova območja za gojenje školjk so potrebna tudi zato, ker jim predvsem na gojišču v Seči iz leta v leto več pridelka pojedo orade, zaradi katerih bo letos tam pridelek kar pol manjši od pričakovanega.