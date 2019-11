Prizori, ki so bili v letošnjem novembru pogosti. Foto: Radio Koper

Sirena stanovalce opozarja, naj vozila umaknejo s parkirišč ob morju in naj ravnajo samozaščitno. Vreče s peskom so na voljo pri gasilcih, je poročal Radio Slovenija.

Agencija za okolje (Arso) na svoji spletni strani navaja, da je v tem mesecu gladina morja obalno črto presegla že 11-krat.

Občine se pripravljajo na pogoste poplave

Kot smo že poročali, se obalne občine na dvig gladine morja kot posledico podnebnih sprememb pripravljajo z različnimi ukrepi in opozarjajo na vlogo države pri načrtovanju ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti.

V Mestni občini Koper so že v preteklosti izvedli številne ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti. Med drugim so zvišali obalni del za približno 60 centimetrov, skrbeli za vodotoke in hudournike ter izvedli druge manjše ukrepe, ki so pripomogli k temu, da jih zadnje izredno plimovanje ni toliko prizadelo.

Na piranski občini so priznali, da obalna področja njihove občine zaradi načina urbanizacije spadajo med bolj ogrožene, kar sicer velja za celotno območje severovzhodnega Jadrana, kjer je poplavljanje nižje ležečih obalnih predelov pogosto.

V izolski občini so poudarili, da je v sklepni fazi sprejemanja občinski prostorski načrt, ki ne predvideva novogradenj na poplavno ogroženih območjih oz. izrecno predvideva vsaj 25-metrski odmik od obale na območjih, ki niso pozidana, in na tistih, ki bodo spremenila namembnost iz industrijskih (Ladjedelnica, Delamaris, Avtokamp Jadranka) v javne površine, namenjene promenadi in sprehajalnim rekreacijskim programom, ki niso toliko občutljiva na poplave.