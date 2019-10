Do leta 2050 bi obalna območja, kjer zdaj živi približno 300 milijonov ljudi, lahko redno poplavljalo, do leta 2100 pa bi se površine, na katerih trenutno prebiva 200 milijonov ljudi, lahko znašle pod nivojem plime, raziskavo povzema CNN.

Med najbolj ogroženimi je – glede na študijo – kitajsko mesto Šanghaj. Foto: Reuters

"Ogroženih je več ljudi, kot smo mislili," je dejal Benjamin Strauss, eden izmed soavtorjev študije in direktor neprofitne organizacije Climate Central. Dodal je, da morajo najbolj ogrožena območja sprejeti takojšnje ukrepe, da bi se izognila "gospodarski in humanitarni katastrofi".

Najbolj ogrožena azijska obalna mesta

70 odstotkov najbolj ogroženih ljudi živi v osmih azijskih državah: na Kitajskem, v Bangladešu, Indiji, Vietnamu, Indoneziji, Tajski, na Filipinih in Japonskem, navaja CNN ugotovitve študije. Med mesti so najbolj ogrožena Šanghaj, Tiandžin, Hongkong, Hanoj, Daka in Kalkuta. A ne samo azijske, ogrožene so še druge države, med njimi tudi Brazilija in Združeno kraljestvo.

Gladina morja se bo dvigovala še stoletja

Dvig morja je oziroma bo posledica globalnega segrevanja in taljenja ledenikov od Himalaje pa do Antarktike. Najhitreje se topi ledeni pokrov na Grenlandiji, ki je od 2006 do 2015 letno povprečno izgubila 275 gigaton ledu. "Prišli smo v svet, kjer se bo gladina morske gladine dvigovala ne samo desetletja, ampak stoletja," je pojasnil Strauss.

Dvig morske gladine prispeva k dvigu temperatur, to pa vpliva na kmetijstvo. Posledično bi se lahko milijoni ljudi soočili s pomanjkanjem hrane in vode, zaključuje CNN.