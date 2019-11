Namen je spodbuditi uporabo varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter tako prispevati k učinkovitejši rabi energije, so sporočili iz Eko sklada. Foto: BoBo

S tem ukrepom želi Eko sklad prispevati k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, k večji varnosti in gospodarnosti tovornih vozil. Z uporabo tovrstnih pnevmatik je po ocenah poraba goriva nižja za okoli šest odstotkov. Nepovratne finančne spodbude bodo lahko dodeljene za pnevmatike za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, priklopna vozila ter avtobuse.

Višina nepovratne finančne spodbude bo znašala 35 evrov za posamezno pnevmatiko, ki bo kupljena in nameščena od vključno 1. januarja 2019 dalje do porabe sredstev. Omejeno bo tudi število pnevmatik, ki se lahko namestijo na posamezno tovorno vozilo in avtobuse.

Pogoj za pridobitev nepovratne finančne spodbude bo veljavna licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga za registrirane dejavnosti v cestnem, tovornem in potniškem prometu.