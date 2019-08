Ena od rešitev za nakopičene odpadke je sosežig

Kje bi v Sloveniji lahko kurili odpadke?

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Neuporabni odpadki se kopičijo. Foto: BoBo

Poleg pepela iz toplarne in nevarnih odpadkov iz Kemisa je treba najti rešitev tudi za še bolj vsakdanjo in številčno vrsto odpadkov, mešane komunalne odpadke in zlasti za odpadno embalažo, ki ne dosega kvalitete, potrebne za reciklažo.