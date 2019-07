Kapitan Boris Herrmann, oče Svante Thunberg in Greta. Foto: EPA

16-letnica je tvitnila, da se bo na čezoceansko pot sredi avgusta podala iz Londona, kjer se bo vkrcala na 18,3 metra dolgo jadrnico Malizia II. Plovilo poganjajo sončne celice in podvodne turbine, ki omogočajo potovanje čez Atlantik brez ogljičnega odtisa.

Greta je letos sporočila, da se želi udeležiti podnebnega vrha Združenih narodov v New Yorku, vendar ni vedela, kako, saj zaradi onesnaževanja zavrača potovanja z letalom ali križarkami. Mornarje avgusta od čezatlantskih potovanj odvrnejo tudi pogosti orkani.

Jadrnica Malizia II. je bila zgrajena za poti okoli sveta, saj je med letoma 2016 in 2017 sodelovala v dirki Vendée Globe. Lastniki jadrnice Team Malizia, ki so Greto tudi povabili na potovanje, so sporočili, da so počaščeni, da jo lahko brez emisij odpeljejo čez morje.

Greto in njenega očeta Svanteja Thunberga bodo na ladji spremljali kapitan Boris Herrmann, član monaške kraljeve družine Pierre Casiraghi in švedski režiser dokumentarnih filmov Nathan Grossman. Njihova pot naj bi trajala okoli dva tedna.

Najstnica se bo na ameriško celino podala prvič, odkar je lani poleti začela tedenske proteste za ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam, ki so prerasli v Petke za prihodnost.

23. septembra se namerava udeležiti konference v New Yorku in se v istem tednu udeležiti tudi podnebnih protestov. Obiskala bo tudi Kanado in Mehiko, decembra pa se bo udeležila konvencije ZN-a o podnebnih spremembah v Santiagu de Čile.

Pogovor s Trumpom "izguba časa"

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa na svoji poti najbrž ne bo srečala, saj bi bilo to izguba časa. "Ničesar mu nimam povedati. Več kot očitno ne posluša znanosti in znanstvenikov. Zakaj naj bi ga bila jaz – otrok brez izobrazbe – sposobna prepričati?" njeno izjavo povzema britanski Guardian.