Kemis je v prvem polletju poskrbel za odstranitev 13 tisoč ton odpadkov. Foto: BoBo

Vodstvo Kemisa opozarja, da bo to imelo številne negativne posledice. Ob daljši ohromitvi dejavnosti bodo izgubili dogovorjene kvote v sežigalnicah odpadkov v tujini, v Sloveniji pa se bodo znova kopičili odpadki. O tem, kaj bo v prihodnje s podjetjem in področjem ravnanja z nevarnimi odpadki, pa je za zdaj več vprašanj kot odgovorov.

V Kemisu te dni predelujejo in odvažajo zgolj tiste odpadke, ki so bili v skladišču pred izdano odločbo gradbene inšpekcije. Novih ne dovažajo.

Delno opravljajo posredniške posle, torej prevoz odpadkov neposredno od povzročiteljev na sežig v tujino, je povedal direktor Kemisa Boštjan Šimenc. "Kar pa se bo verjetno drugi mesec ustavilo, ker se bodo iztekla izvozna dovoljenja," je opozoril.

Za podaljšanje dovoljenj niso zaprosili, saj so se pripravljali na to, da bi izvoz izvajali prek njihovega skladišča. Če bo Kemis ustavil dovoz odpadkov v sežigalnice, bodo njihove kvote zapolnile druge države oziroma tuji partnerji. Povpraševanja je več kot dovolj, saj kot pravi direktor Kemisa "čakajo v vrsti za termine in za kvote."

V Sloveniji pa bi se odpadki znova kopičili, kot se je to dogajalo v obdobju po požaru in vse do vnovičnega polnega obratovanja Kemisa aprila letos, je še opozoril Šimenc: "Mi smo v prvih šestih mesecih poskrbeli za odstranitev 13 tisoč ton odpadkov. In teh 13 tisoč ton naši konkurenti, vsaj po naših podatkih, ne morejo prevzeti."

Potem, ko so v prvem polletju tega leta poslovali pozitivno, jih bo ustavitev dejavnosti znova pahnila v rdeče številke.

"Če bo to recimo en kratek čas, se bo dalo preživeti, za kakšen daljši čas pa je potem to bolj kot ne vprašanje za lastnika," pravi Šimenc. Njihov lastnik Gorenje jih za zdaj še 100-odstotno podpira. Potrpljenje pa se lahko spremeni tudi v odločitev o zaprtju Kemisa.

Na GZS-ju so zaskrbljeni

Na inšpektoratu in okoljskem ministrstvu še vedno ne dajejo podrobnih pojasnil glede prepovedi opravljanja dejavnosti in ustavitve dovažanja odpadkov. V pisnem sporočilu so sicer konec prejšnjega tedna zapisali, da minister Simon Zajc s pristojnimi za to problematiko išče skupno rešitev, na naše vprašanje, kaj konkretno pripravljajo oziroma ali in kako bodo preprečili morebitno ponovitev situacije po katastrofalnem požaru, pa nismo dobili odgovora. Precej zaskrbljeni pa so na Gospodarski zbornici.

"Dogajanje okoli Kemisa se delno prekriva s kolektivnimi in letnimi dopusti, zato obstaja občutek relativnega zatišja. Čeprav so nam nekatera podjetja še isti, dan, ko je Kemis objavil sporočilo za javnost, povedala, da so njihove pošiljke pripravljene za izvoz v tujino obstale. Reševanja bi morali resno lotiti na vseh ravneh," opominja Antonija Božič Cerar iz službe za varstvo okolja. S Komunalne zbornice, kjer pozorno spremljajo razmere, za zdaj ne poročajo o morebitnih težavah.