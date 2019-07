V vrtini na območju Hrastovelj so našli kerozin. Foto: Televizija Slovenija

Geološki zavod, Agencija RS za okolje (Arso), Slovenske železnice in Rižanski vodovod so na območju, kjer so presodili, da je vpliv onesnaženja razlitja kerozina po junijski nesreči tovornega vlaka največji, začeli vrtati v petek.

Potem ko je ob nesreči vlaka v podtalje odteklo okoli 9000 litrov kerozina, ki bi lahko ob padavinah prišel do vodnega vira, so v predoru odstranili del zemljine in kamenja pod progo ter na območju položili zaščitno membrano, da bi lahko zbirali in odvajali vodo, ki bo ob padavinah pronicala skozi strop in stene predora.

Pitno vodo redno nadzirajo, Rižanski vodovod pa namerava poleg tega ob vodnem črpališču zgraditi bazen, v katerem bo lahko lovil morebitno onesnaženo vodo in jo dodatno prečistil.

Kerozin zaznali v dveh vrtinah

Prva zaznava kerozina v tleh je pravzaprav dobrodošla, je razumeti pristojne, ki so se dopoldne srečali v vodarni Rižanskega vodovoda. "Dobro je, da vemo, kje je onesnaževalec. Smo vse bližje našemu vodnemu viru, ki ni onesnažen, oskrba z vodo je takšna, kot pred nesrečo," je dejal direktor Martin Pregelj. "Vdveh vrtinah, v katerih je sicer voda, so kerozin sinoči najprej zaznali z vonjem, potem še z analizo," je še dodal.

"V tem, ki je na nižji nadmorski višini, to je okoli 200 metrov od zajetja vodnega vira, je koncentracija nižja, v drugi vrtini, ki je višje, pa je koncentracija nekoliko višja. Lotili see bomo odstranjevanja, pomembno je, da vsak mililiter odstranimo iz okolja. Zdaj bomo naredili točen načrt, kje začeti," pa je dejala direktorica Arsa Lilijana Kozlovič.

Voda, ki priteče iz pip v slovenski Istri, bo vedno pitna in neonesnažena, ponavlja tudi koprski župan Aleš Bržan. "Pozivam vse, da začnemo resno varčevati z vodo, dotoki so omejeni, skrbimo, da ne bo redukcij po nepotrebnem, tudi preden pride kerozin do vodnega vira," je dejal.