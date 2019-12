Foto: EPA

Treba bo storiti mnogo več kot le opustiti plastične slamice in uporabljati okolju prijazne sijalke.

Kviz je bil prvotno objavljen v okviru projekta MMCpodrobno, v katerem smo z več vidikov osvetlili spremembe, ki jih bosta prinesla spremenjeno podnebje in okolje.

Paul Hawken iz organizacije Drawdown je leta 2017 izdal istoimensko knjigo, ki je bila velika uspešnica, saj je zelo nazorno in preprosto nakazala sto najučinkovitejših rešitev za ustavitev globalnega segrevanja. Vsak ukrep je utemljen s številkami in izračuni, kako bi njegova uporaba prispevala k zmanjšanju ogljičnega odtisa do leta 2050, ter koliko bi znašali tako stroški za njegovo uporabo kot prihranki. Pri vseh ukrepih so tudi posebej zapisali, ali jih lahko sprejmejo posamezniki, podjetja ali politični odločevalci.

Ameriška televizija CNN je vsebino knjige povzela v kvizu, ki je razdeljen po kategorijah - glede na to, kaj bi bilo najnujneje spremeniti v našem odnosu do hrane, prometa, energije in tako naprej. Verjetno vas bodo mnoge rešitve presenetile.

Pred vami je torej okoljski kviz. Navodilo je preprosto - razporedite ponujene možnosti po vrstnem redu, od tiste, za katero menite, da bi najbolj prispevala v boju proti podnebnim spremembam (uvrstite jo na vrh), do tiste, ki bi imela najmanjše, a še vedno dobrodošle posledice za okolje.