Na kopališču Žusterna ni več razlogov za odsvetovanje kopanja v morski vodi, so sporočili z Arsa. Foto: Radio Koper

Odvzeti vzorci kopalne vode in njihovi rezultati kažejo, da je voda takšne kakovosti, da bo kopanje spet mogoče, pravi dr. Milan Krek s koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Upravljavcu javnemu zavodu za šport so naložili nekaj ukrepov: "Upravljavcu nalagamo večji nadzor nad vonjavami na plaži in v okolici. Seveda ima tudi nalogo, da takoj ko zazna kar koli, to tudi sporoči."

Nadzor vode v Žusterni se bo v naslednjih dnevih še nadaljeval. "Še naprej bodo spremljali patološke parametre na iztoku meteornega kanala," je dejal Krek, vendar koprska enota NIJZ-ja opozarja, da voda v samem iztoku meteornega kanala ni primerna za kopanje. "Žal sem na lastne oči videl, da se nekateri v tem tudi kopajo, tako da bomo izvedli določen ukrep, da bo vsakemu jasno, da se na tistem mestu ne sme kopati," dodaja Krek.

Po informacijah Radia Koper prve analize vzorcev blata nekaterih kopalcev, ki so se oglasili v epidemiološki ambulanti Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kažejo zelo verjetno povezanost zdravstvenih težav in kopanja v fekalno onesnaženi vodi v Žusterni. Marjetico Koper je v četrtek obiskal okoljski inšpektor, ki so ga zanimali postopki komunalnega podjetja pri odpravljanju vzrokov za težave. Z direktorjem Alfredom Draščičem pa so se že pogovorili tudi policisti.