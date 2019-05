Vescovo se je do globin spustil s posebno minipodmornico. Foto: Reuters

Victor Vescovo je v Marianskem jarku v Tihem oceanu podrl rekord najglobljega potopa, kar jih je kdaj uspelo človeku, poroča BBC.

Vescovo je štiri ure raziskoval dno jarka v svoji mini podmornici, zgrajeni tako, da zdrži ogromen pritisk. Na svoji odpravi je našel številne edinstvene morske živali, ki živijo v globinah, a tudi plastično vrečko in ovoje od bombonov.

Vescovo med spustom. Foto: Reuters

To je tretjič, da se je človek spustil do najglobljih delov oceana. Prvi potop do dna Marianskega jarka je leta 1960 uspel ameriškemu mornariškemu poročniku Donu Walshu in švicarskemu inženirju Jacquesu Piccardu v batiskafu "Trst".

Pol stoletja pozneje, leta 2012, je solo potop v svoji zeleni podmornici opravil filmski režiser James Cameron.

A Vescovu se je uspelo spustiti do globine 10.927 metrov, kar je 11 metrov globlje od njegovih predhodnikov. Skupno je Vescovo s svojo ekipo med odpravo opravil pet spustov na dno jarka, pri raziskovanju odročnega terena pa so jim pomagali tudi roboti.

Marianski jarek: - Najgloblji naravni jarek na svetu (10.994 metrov)

- 2.146 metrov višji od Everesta, če bi ga postavili na glavo

- Prvi potop: 1960

- Število potopov do danes: 3

Mikroplastika v morskih živalih

"Skoraj neopisljivo je, kako vznemirjeni smo, da smo dosegli, kar smo dosegli," je povedal.

"Ta podmornica in njena matična ladja, skupaj z izjemno nadarjeno ekipo, je oceansko tehnologijo popeljala do noro visoke nove ravni potapljanja v najgloblji del oceana, kjer so razmere brutalne," je dejal Vescovo.

Ostanki plastike na najgloblji točki. Foto: Reuters

Ekipa meni, da je na svoji odpravi med drugim odkrila štiri nove vrste rakov, imenovanih amfipodi, na 7.000 metrih so opazili stvor, imenovan žličasti črv, na 8.000 metrih pa rožnatega polža.

Z oceanskega dna so tudi odvzeli vzorce za nadaljnje raziskave.

Žal pa je bilo tudi na tako ekstremni točki oceana zaslediti negativen vpliv človeštva ‒ našli so namreč plastične odpadke. Kar sicer ni popolno presenečenje, saj so prejšnje odprave s pomočjo robotov prav tako opazile smeti.

Vsako leto v oceane zaide na milijone ton plastike, ki pristanejo tudi v morskih organizmih samih. Znanstveniki nameravajo zdaj testirati morske živali, ki so jih zbrali na dnu jarka, da bi videli, ali vsebujejo mikroplastiko.

Nedavna raziskava je pokazala, da je to široko razmahnjen problem, celo pri globokomorskih živalih.



