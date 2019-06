Skoraj celotno Slovenijo je v soboto zajelo močno neurje. Foto: Pixabay

Z nalivi, točo, naraslimi hudourniki in meteornimi vodami so se spoprijemali v osrednji, severni in vzhodni Sloveniji – predvsem na Koroškem, v okolici Velenja, v Ljubljani z okolico, na Dolenjskem, v Posavju in na severovzhodu Slovenije. Gasilci so tako posredovali v kar 333 intervencijah, na teren so morali člani 361 prostovoljnih gasilskih društev in 19 poklicnih

enot.

Neurje s silovitimi nalivi se je popoldan zneslo tudi nad Prekmurjem. Obilne padavine so poskrbele za porast... Objavil/a Neurje.si dne Sobota, 22. junij 2019

Narasle meteorne vode so zalivale številne kletne, garažne in pritlične prostore stanovanjskih, trgovskih, gospodarskih in gostinskih objektov, prostore zapora na Dobu in knjižnice v Ljubljani ter prostorov zdravstvenega doma. Iz zalitega podvoza v Laškem so gasilci rešili osebno vozilo, v Puconcih pa so morali črpati vodo iz telovadnice v osnovni šoli. Poplavilo je tudi kamp v Termah Banovci, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Zagorelo zaradi udarov strel, prožili so se plazovi

Zaradi udara strele je zagorel stanovanjski objekt v naselju Šmarca v občni Kamnik, v

Lenartu pri Gornjem Grad je zagorel gospodarski objekt, v Čezsoči je strela udarila v hlev. Posredovali so gasilci PGD Bovec in domačini, ki so požar pogasili. V Podpeci se je na lokalno cesto sprožil zemeljski plaz, ki so ga z delovnim strojem odstranili gasilci. Plaz se je sprožil tudi na cesto Prevalje–Leše. Iz komunalnega podjetja Slovenj Gradec medtem sporočajo, da je zaradi neurja onesnažena pitna voda iz vodooskrbnega območja Dolič, zato je vodo do preklica treba prekuhavati.

Zaradi obilnih padavin je narasla tudi gladina številnih rek, a bregov večinoma niso prestopile. Hidrologi z agencije za okolje sicer opozarjajo, da bi se lahko čez dan na izpostavljenih mestih razlila reka Dravinja.

Poplave v Šmarju pri Jelšah

Deževje se ponekod sicer nadaljuje še tudi danes. V občini Šmarje pri Jelšah so narasle vode poplavile župnijsko cerkev, Muzej baroka in kulturni dom so gasilci uspeli zavarovati. Poplavljena je cesta v Zibiko, na Sv. Štefanu plaz ogroža stanovanjsko hišo, so zapisali na strani občine na Facebooku in dodali: "Občane opozarjamo, naj se izogibajo poplavljenih območij in naj se ne izpostavljajo nevarnostim, ki jih lahko povzročijo narasle vode."





Danes se lahko na izpostavljenih mestih razlije reka Dravinja, sicer pa bo večina rek ostala v svojih strugah. Predvsem v vzhodni Sloveniji lahko čez dan še narastejo manjši hudourniški vodotoki. — ARSO vode (@ARSO_VODE) 23. junij 2019

Sredi tedna zelo vroče, konec tedna bo znosneje

Vremenska napoved za naprej je sicer obetavnejša: vsak dan bo topleje, je za Radio Slovenija povedal Brane Gregorčič z Agencije za okolje. Prihaja namreč suh in vroč zrak, zaradi česar se bo sredi tedna po nižinah ogrelo tudi do 35 stopinj, ponekod na Primorskem bodo termometri ponekod lahko pokazali še več. Za konec tedna lahko potem pričakujemo malenkostno ohladitev, je še dejal vremenoslovec in dodal, da bodo temperature predvidoma okoli 30 stopinj. "Neviht ta teden predvidoma ne bo," je še poudaril.

Zaradi silovitih nalivov je bila cesta Šentanel - Prevalje danes popoldan nekaj časa težko prevozna ali neprevozna. Narasli hudourniški vodotoki del ceste zasuli z blatom, lesom in kamenjem. Hvala Aleš Krautberger za poročanje. Objavil/a Neurje.si dne Sobota, 22. junij 2019