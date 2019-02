Burja je povzročala preglavice v prometu. Foto: BoBo

Z nekaj koncev Slovenije poročajo o posamičnih primerih podrtih dreves, veter je odkril eno streho v Šmarju - Sapu, nekaj nevšečnosti je bilo med drugim še v Pivki, Vrhniki in Ljubljani. Zaradi vetra sta bili zaprti tudi smučišči Vogel in Kanin.

Arsovi podatki o hitrosti vetra. Zelena je do 30 kilometrov na uro, vijoličasta in rdeča do 70 kilometrov na uro, odtenki rjave pa še več. Foto: Arso

Velika požarna ogroženost

Za danes in nedeljo je razglašena velika požarna ogroženost za širše območje Primorske, od ponedeljka pa bo opozorilo veljalo za celotno državo. V času velike požarne ogroženosti je prepovedano požiganje, odmetavanje gorečih predmetov in snovi, kurjenje in izvajanje ognjemetov. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v tem času izvajala poostren nadzor.

Manjši požari trave in podrasti se v zadnjih dneh sicer že vrstijo. Ob železniški progi v občini Borovnica sta v petek zvečer na dveh ločenih lokacijah goreli suha trava in grmičevje na površini približno 30 kvadratnih metrov. Suha trava je ponoči gorela tudi v občini Kočevje in ob Rosni poti v Ljubljani, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Močan veter je povzročal težave tudi po Balkanu in v Italiji

Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori in Kosovu je močan veter povzročal težave. Na Hrvaškem je zaradi orkanske burje, ki je ponekod dosegala hitrost nad 150 kilometrov na uro, moten promet, poročajo o več požarih. V Dalmaciji so prekinjene trajektne povezave z otoki. V Splitu so izmerili rekordni sunek burje do zdaj – 176 kilometrov na uro.

V osrednjem delu Italije v deželi Lacij je danes močan veter zahteval tri življenja. Več sto dreves je padlo na avtomobile, poslopja in ceste, oviran je promet, povzročena pa je bila tudi gmotna škoda.