Reševanje prebivalcev. Foto: Reuters

Zaradi močnega monsunskega deževja in zemeljskih plazov so morali evakuirati več tisoč ljudi, ki so jih nastanili v začasnih zatočiščih. V več mestih so prekinjene železniške povezave.

V zvezni državi Kerala na jugu Indije je zaradi nevšečnosti, povezanih z dežjem, umrlo najmanj 57 ljudi. Več hiš je zakopanih v meter debelo blato. To zvezno državo so že lani prizadele hude poplave, ki so zahtevale več kot 200 žrtev. V Karnataki je voda poplavila tudi dele starodavnega mesta Hampi, ki velja za priljubljeno turistično destinacijo.

Letos je zaradi poplav v Indiji umrlo že skoraj 500 ljudi.