Na številne negativne posledice, zlasti na težavo morebitnega kopičenja in ponovitev situacije po požaru pred dvema letoma, so že takoj opozorili na Gospodarski zbornici Slovenije in zahtevali čimprejšnje ukrepanje. Foto: BoBo

Nevarnih odpadkov je iz leta v leto več, po zadnjih podatkih približno 133 tisoč ton na leto, kar je za tretjino več kot pred desetimi leti. Kemis jih vsak dan predela okoli 100 ton, zadnjo pošiljko so sprejeli pred več kot desetimi dnevi. Kje se zdaj kopičijo odpadki in kam z njimi? To je osrednje vprašanje, na katero bodo danes iskali odgovor pri ministru.

Podjetje Saubermacher je del nevarnih odpadkov od Kemisa prevzelo že pred dvema letoma, po kastrofalnem požaru, tudi zdaj so, kot pravi direktor Andrej Gomboši, že okrepili število zaposlenih in nadgradili način dela, prav tako še imajo proste kapacitete za odvzem nevarnih odpadkov v Kidričevem: "Kapacitete za prevzem vseh odpadkov imamo, težava pa je, da je za povečanje kapacitete za izvoz odpadkov v tujino treba urediti ustrezne pogodbene prevzeme, kar povprečno v Sloveniji traja od tri do pet mesecev."

Težava je dolgoročna

Zadeve torej še zdaleč ni moč urediti čez noč. Za ostala manjša podjetja so problem tudi kapacitete, vsaka dodatna količina pa pomeni tudi dodaten strošek. Sicer pa je ne glede na število prevzemnikov nevarnih odpadkov težava pri nas dolgoročna, opozarja Gomboši.

Slovenija namreč nima sežigalnice, v celoti smo odvisni od tujine, kjer so cene vse višje, možnosti za odlaganje pa vse manj. "Tujina zapira vrata, sežigalnice so polne in vse države želijo postati samozadostne in bodo najprej poskrbele za svoje," izpostavlja Gomboši.

Prav zato upa, da bodo pogovori o reševanju te problematike širši. Podjetja se zdaj nanje še niso številčno obrnila, tudi sicer še ne poročajo o večjih težavah zaradi kopičenja nevarnih odpadkov, proti koncu avgusta in v začetku septembra pa naj bi bile razmere že precej drugačne.