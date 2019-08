Fotografija je simbolična. Foto: EPA

Pokoli ovac so se zgodili pretekli torek in sredo v bližini naselja Kal - Koritnica, kjer je bilo poklanih 10 ovac bovške pasme. Napadi so se zgodili na ograjenih pašnikih, prizadeti so bili trije rejci.

Napadi so se nadaljevali v noči na soboto in v nedeljo v dolini Bavšice, kjer so bile poklane štiri ovce bovške pasme v lasti dveh rejcev, ravno tako vse na ograjenih pašnikih.

"Do zdaj takih množičnih pokolov še nismo doživeli," je povedal predsednik Društva rejcev drobnice Bovške Domen Černuta. Večletne izkušnje imajo na tem območju s šakali, ki pa običajno napadajo le mladice in jagnjeta. "Napade smo prijavili, prisoten je tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki je pooblaščen za odvzem vzorcev DNK," je pojasnil. Ti vzorci naj bi dokončno določili povzročitelja škode.

Pokoli društvo še posebej skrbijo, ker na območju Bovškega ohranjajo rejo avtohtone bovške pasme ovce in pridelujejo Bovški sir z zaščitenim geografskim poreklom.