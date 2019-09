Kot je za Radio Slovenija pojasnil lovec Boštjan Čemažar, ki je pred meseci sprožil civilno iniciativo za odstranitev velikih zveri, so volka uplenili v bližini pašnika. Šlo naj bi za volčjega mladiča, z njim pa sta bila vsaj še en ali dva volkova. Čemažar je napovedal, da si bodo prizadevali pridobiti dovoljenje za odstrel več volkov, saj je teh tudi na Cerkljanskem več, kot so predvidevali.

Najprej je v bližino pašnika na robu gozda pritekla srna, za njo pa dva do trije volkovi in enega je Čemžar odstrelil. Meni, da je šlo za mladiče, ki se učijo sami loviti. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo

Na Cerkljanskem je pred časom nastala peticija za odstranitev nevarnih zveri iz okolja, saj so se napadi volkov na rejne živali - drobnico, govedo in konje - v zadnjem času povečali, pobudniki peticije, pod katero so zbrali približno 3.000 podpisov, pa opozarjajo, da volka na širšem območju cerkljanskega in škofjeloškega hribovja ni bilo že vsaj sto let.

O napadih volkov na domače živali so poročali tudi ta konec tedna: v Novakih so volkovi poškodovali dva konja.

Na podlagi dogovora z ministrstvom za okolje so lovci območja, kjer je lov na volka dovoljen, razširili na območje celotnega tropa na Kočevskem, Notranjskem in Primorskem. Po interventnem zakonu, ki ga je vlada predlagala, ker se odvzem zveri iz narave po odločitvi upravnega sodišča ne izvaja, so lovci odstrelili več deset medvedov, ne pa tudi volka. V avgustu lovci zaradi vegetacije in posledično slabe vidljivosti namreč zelo težko izvajajo lov na že tako previdnega volka.

V Sloveniji sicer ni nobenega primera, da bi volk kadar koli napadel človeka, tudi v širšem evropskem prostoru se to dogaja le izjemoma, če je žival bolna, na primer zaradi stekline. Tudi zato nevladne organizacije s področja zaščite živali in okolja in številni posamezniki zadnje tedne protestirajo, da ministrstvo za kmetijstvo zagovarja stališča zgolj nekaterih kmetov, in poudarjajo, da so rejcem na voljo zaščitni ukrepi, ki jih sofinancira država.