Ledene plošče na Grenlandiji. Foto: Reuters

Grenlandija, največji otok na svetu, je polavtonomen danski teritorij med Atlantskim in Arktičnim oceanom, kar 82 odstotka njene površine pa prekriva led. A področje ledene plošče, na katerem se pojavljajo znamenja tajanja, se iz dneva v dan veča in je zdaj doseglo rekordnih 56,5 odstotka, je sporočil danski meteorološki zavod.

Led se taja zaradi vročinskega vala, ki je nad Grenlandijo prišel, potem ko se je iz Severne Afrike in Španije minuli teden premaknil globlje v Evropo in poskrbel za več temperaturnih rekordov. Novo najvišjo temperaturo v zgodovini so izmerili v Belgiji, Nemčiji, Luksemburgu in na Nizozemskem.

Grenlandija - največji otok na svetu. Foto: Reuters

Temperature na Grenlandiji se bodo do konca tedna znižale, a tajanje ledu se najverjetneje še ne bo hitro nehalo.