Na Jesenicah prva sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi v Sloveniji. Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul

V GEN-I-ju računajo, da je to šele prva v vrsti tovrstnih elektrarn, katerih postavitev bo olajšala tudi načrtovana sprememba zakonodaje. Lani sprejeta sprememba uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije je namreč omogočila tovrstne projekte tudi na večstanovanjskih objektih. Vendar pa so birokratski postopki za njihovo uresničitev zelo zahtevni.

Lastniki hiš pa so se v preteklih dveh letih dobro odzvali na možnost samooskrbe z električno energijo in v dveh letih postavili 2.000 elektrarn. Od tega jih je GEN-I zgradil 700 in te so skupno proizvedle že več kot pet gigavatnih ur čiste in do okolja prijazne električne energije ter prispevale k znižanju izpustov ogljikovega dioksida za 2,5 milijona kilogramov.

Stanovalci so pokazali veliko vztrajnosti

"Ko smo imeli prvi stik s stanovalci, nismo verjeli v prav veliko možnost uspeha, saj zakonodaja take projekte prej zavira kot spodbuja, ampak stanovalci so pokazali neverjetno mero vztrajnosti. Mi smo jim z veseljem sledili in po šestih mesecih imamo prvo tovrstno sončno elektrarno v Sloveniji v pogonu," je poudaril predsednik uprave GEN-I-ja Robert Golob. Predstavnik lastnikov stanovanj v bloku Brane Zajović je pojasnil, da je bilo izredno težko pridobiti vsa soglasja in prepričati vse stanovalce, saj je med njimi veliko starejših. V bloku s 23 stanovanji je približno 55 stanovalcev, potrebovali pa so sodelovanje vseh, prav tako pa tudi soglasje elektrodistribucijskega podjetja za vsakega izmed njih.

Po sedmih letih bo zanje elektrika tako rekoč brezplačna

"Naš glavni cilj je bil zmanjšati mesečne stroške, ki se sicer iz leta v leto povečujejo," je o razlogih za investicijo povedal Zajović in dodal, da so se že pred šestimi leti v njihovem bloku lotili tudi vgradnje toplotne črpalke, ki jim je prinesla velike prihranke, saj so se jim letni stroški z 11.000 znižali na 3000 evrov. Sončna elektrarna pa jim bo stroške še dodatno znižala. Najprej bodo sicer morali pokriti investicijo v sončno elektrarno, ki je stala 36.400 evrov. GEN-I jim je zagotovil obročno odplačevanje, tako da bodo sedem let njihove položnice za električno energijo tako rekoč enake, kot so bile do zdaj. Naslednjih 23 let, kolikor bo sončna elektrarna, ki ima življenjsko dobo 30 let, še obratovala, pa bo elektrika zanje brezplačna, je pojasnil Golob.

Sončna elektrarna bo letno proizvedla 37.000 kilovatnih ur zelene električne energije in omogočila za dobrih 4.500 evrov prihrankov pri rabi električne energije. Čeprav je postavljena na Jesenicah, kjer je pozimi precej malo sonca, pa bo le približno pet odstotkov manj učinkovita, kot bi bila takšna elektrarna v Kranju oziroma 15 odstotkov manj, kot bi bila v Kopru, je pomisleke o postavljanju tovrstnih elektrarn na Jesenicah ovrgel Golob.

Župan ponosen na projekt

"Na Jesenicah smo zelo ponosni, da imamo prvi v Sloveniji primer takšne elektrarne," je poudaril jeseniški župan Blaž Račič, ki verjame, da bo ta projekt zgled še marsikomu. "Potencial je zelo velik," je prepričan tudi Golob, ki prav tako verjame, da bodo primeru sledili tudi drugi, še posebej ker se obeta poenostavitev postopkov in bo namesto v šestih mesecih vsa soglasja mogoče pridobiti zgolj v enem.

V. d. generalnega direktorja direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo Hinko Šolinc je pojasnil, da je v medresorskem usklajevanju sprememba uredbe, ki bo zmanjšala administrativno breme lastnikom in distributerjem ter bo začela predvidoma veljati marca. Omogočala bo poenostavljeni postopek za postavitev elektrarn na hišah in lažjo pridobitev soglasij za postavitev na blokih. Prav tako bo omogočila skupnostne elektrarne, ki bodo postavljene na enem objektu, uporabniki pa bodo objekti v okolici.