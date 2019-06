Toča v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Foto: Lea Vornšek Pejovnik

Zvečer in ponoči se bodo predvsem ponekod v osrednjih in vzhodnih krajih še pojavljale krajevne padavine, možne so tudi močnejše nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo na Primorskem sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, popoldne tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperatura bodo od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod se bodo pojavljale krajevne padavine, popoldne tudi nevihte. V sredo in četrtek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.