Na Ptuju so imeli znova težave zaradi padavin. (Fotografija je simbolična.) Foto: Danijel Poslek

Na udaru so bili posebej kraji na območju občin Hajdina, Videm in Kidričevo, je razbrati iz sporočil na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Močan naliv je nastal tudi nad Ptujem in znova poplavil mesto.

Na območju občine Hajdina so gasilci iz PGD Hajdina in Draženci iz dveh kleti stanovanjskih objektov izčrpali osem kubičnih metrov meteorne vode, poleg tega so razžagali in odstranili štiri podrta drevesa ter s cestišč odstranili odpadlo vejevje.

Na območju Kidričevega so gasilci iz PGD Talum Kidričevo, Apače, Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje, Mihovce-Dragonja vas in Hajdina iz sedmih kleti stanovanjskih objektov izčrpali 35 kubičnih metrov meteorne vode, počistili cestišča, na katerih so bile veje, ter sprostili kanalizacijske jaške.

Širše območje Ptuja je neurje zajelo nekaj pred 20. uro. Gasilci iz PGD Ptuj, Spuhlja, Grajena, Podvinci, Kicar in Spodnji Velovlek so iz 14 stanovanjskih objektov izčrpali 90 kubičnih metrov meteorne vode, prekrili pet stanovanjskih objektov s folijo in strešniki ter odstranili podrto drevo s cestišča.

V naselju Šturmovci v občini Videm pa so gasilci PGD Videm pri Ptuju razžagali podrto drevo ter počistili cestišče.

Škoda tudi v Slovenj Gradcu in Radljah ob Dravi

Močno deževje je zajelo tudi občino Slovenj Gradec. Gasilci PGD Pameče - Troblje so posredovali v naseljih Pameče, Gmajna in Gradišče, kjer so iz objektov odstranili vodo, očistili jaške, s pomočjo delovnega stroja očistili strugo potoka ter s protipoplavnimi vrečami zavarovali en objekt. Gasilci PGD Šmartno so iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta v Šmartnem počistili vodo in objekt zavarovali s protipoplavnimi vrečami.

V Radljah ob Dravi je bila zaradi neurja okvara na daljnovodu. Brez električne energije je bilo 143 gospodinjstev.



Popoldne je močnejša nevihta nastala tudi nad območjem Idrije, kjer se je pojavljala več ur. Ponekod je padala tudi toča, je poročala spletna stran neurje.si.