Obetajo se nam obilne padavine. Foto: Pixabay

Na agenciji za okolje so ob tem za celotno Slovenijo razglasili oranžno stopnjo opozorila, razen za severovzhodno Slovenijo, kjer velja rumena stopnja opozorila.

Popoldne bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem na zahodu bodo nevihte, krajevno tudi dolgotrajnejši nalivi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V prvem delu noči bo dež večinoma ponehal. Jutri bo na vzhodu deloma sončno in večinoma suho vreme, drugje bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe, na zahodu tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 11 do 17, v Gornjesavski dolini okoli 7 stopinj Celzija.

V četrtek bo več sončnega vremena, nastale bodo le posamezne plohe. V petek bo v zahodnih krajih oblačno s padavinami, na vzhodu bo deloma sončno in v glavnem suho. Naši kraji bodo pod vplivom južnih do jugozahodnih višinskih vetrov, k nam bo pritekal razmeroma vlažen in za ta letni čas ne prav hladen zrak.

Satelitska slika oblačnosti nad Evropo. Foto: Arso

Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki jih bo predvidoma največ med ponedeljkom in sredo. Več dežja bo v zahodni in južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 10 °C.