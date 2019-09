Prebivalci skušajo pred orkanom zaščititi svoje imetje. Foto: Reuters

Dorian se je medtem še okrepil v orkan pete stopnje. Hitrost vetrov dosega 260 kilometrov na uro, vremenoslovci pa opozarjajo, da se bo gladina morja dvignila za do 4,6 metra, poroča BBC. Nad severovzhodnim delom Bahamov naj bi padlo od 300 do 600 milimetrov padavin, ponekod tudi do 760 milimetrov, poroča Guardian.

Turistične hotele in več letališč na Bahamih so zaprli. Prebivalce z nižje ležečih območij s čolni evakuirajo na višje ležeča, številni na vihar čakajo v šolah, cerkvah in drugih zavetiščih.

"Zapomnite si – domove, hiše in zgradbe lahko zamenjamo. Življenj ne moremo," je bahamski premier Hubert Minnis za nekatere dele otočja odredil evakuacijo in dodal, da je ogroženih 73.000 ljudi in 21.000 domov.

Nakup pitne vode in hrane v pričakovanju neurja. Foto: Reuters

Ameriški center za orkane sporoča, da bodo v nedeljo "smrtno nevarna nevihta, uničujoči orkanski vetrovi in močno deževje, ki lahko povzroči smrtonosne poplave", zajeli otoka Abaco in Grand Bahama. Nacionalna agencija za nujne primere ob tem opozarja, da bi lahko bila škoda še večja, če se bo hitrost orkana upočasnila, saj bi se nad otokom v tem primeru zadržal dalj časa.

Glede na hitrost vetrov bo Dorian eden najnevarnejših orkanov na Bahamih, strokovnjaki pa ga primerjajo z orkanom Andrewom, prav tako pete stopnje, ki je leta 1992 zahteval 65 življenj in uničil 63.000 domov.

Florida se bo izognila najhujšemu

Na prihod orkana so se pripravljali tudi na Floridi, kjer so razglasili izredne razmere, vendar se bo po spremembi poti orkana očitno izognila najhujšega. Sredi prihodnjega tedna naj bi orkan spremenil smer in ogrozil obale zveznih držav Georgia in Južna Karolina, še poroča BBC.