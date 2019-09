Razmere v kraju Marsh Harbour. Foto: Reuters

Orkan najvišje, pete stopnje, je dosegel otočje Abaco Islands na severu Bahamov, kjer sunki vetrov dosegajo hitrost tudi do 350 kilometrov na uro. Gladina morja oz. viharna plima se je dvignila za med 5,5 pa do sedem metrov.

Vso otočje je v pripravljenosti - 400.000 prebivalcev so pozvali, naj se zatečejo na varno oz. umaknejo na višje ležeče kraje.

"To je verjetno najbolj žalosten in najhujši dan v mojem življenju. Soočamo se z orkanom, ki ga v zgodovini še nismo doživeli," je na tiskovni konferenci, na kateri je opozoril pred možnostjo katastrofalnim posledic, dejal bahamski premier Huber Minnis.

Na nekaterih območjih naj bi padlo več kot 600 litrov dežja na kvadratni meter. Orkan je tudi zelo razsežen, saj najhujši vetrovi pihajo v polmeru 75 kilometrov od očesa orkana, katastrofalne posledice pa tropski vihar lahko povzroči še v precej širšem premeru.

"Zapomnite si – domove, hiše in zgradbe lahko zamenjamo. Življenj ne moremo," je Minnis ljudem zabičal, naj bodo pazljivi.

Prebivalci skušajo pred orkanom zaščititi svoje imetje. Foto: Reuters

Strokovnjaki Dorian primerjajo z orkanom Andrewom, prav tako pete stopnje, ki je leta 1992 zahteval 65 življenj in uničil 63.000 domov. Višjo hitrost vetra je v moderni zgodovini Atlantskega oceana imel le še orkan Allan, ki je leta 1980 dosegel 305 kilometrov na uro.

Florida se bo izognila najhujšemu

Na prihod orkana so se pripravljali tudi na Floridi, kjer so razglasili izredne razmere, vendar se bo po spremembi poti orkana očitno izognila najhujšega, saj naj bi orkan pojenjal do četrte stopnje. Sredi prihodnjega tedna naj bi orkan spremenil smer in morebiti ogrozil tudi obale zveznih držav Georgia in Južna Karolina, poroča CNN.